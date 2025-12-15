El director Rob Reiner, un gigante hijo de un grande de la comedia, muere a los 78 años

Rob Reiner, el hijo de un gigante de la comedia que se convirtió en uno de los cineastas más destacados de su generación con películas como “Princess Bride”, "When Harry Met Sally …" y "This Is Spinal Tap", ha fallecido. Tenía 78 años.

Reiner y su esposa, Michele Singer, fueron encontrados muertos el domingo en su casa en el vecindario de Brentwood en Los Ángeles. Un funcionario con conocimiento de la investigación confirmó que Reiner y Singer eran las víctimas. El funcionario no podía discutir públicamente los detalles de la investigación y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Las autoridades investigaban un "aparente homicidio", dijo el capitán Mike Bland de la Policía de Los Ángeles. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles dijo que respondió a una solicitud de ayuda médica poco después de las 3:30 de la tarde

Reiner creció pensando que su padre, Carl Reiner, no lo entendía ni lo encontraba gracioso. Pero el joven Reiner seguiría en muchos aspectos los pasos de su padre, trabajando tanto delante como detrás de la cámara, en comedias que iban desde las escenas discontinuas hasta historias elaboadas.

"Mi padre pensaba: 'Oh, Dios mío, este pobre chico está preocupado por estar a la sombra de un padre famoso'", dijo Reiner a “60 Minutes” en octubre, recordando la tentación de cambiar su nombre. "Y él dice: '¿A qué quieres cambiar tu nombre?' Y yo dije: 'Carl'. Solo quería ser como él".

Después de comenzar como escritor para "The Smothers Brothers Comedy Hour", el gran avance de Reiner llegó cuando, a los 23 años, fue elegido en "All in the Family" de Norman Lear como el yerno progresista de Archie Bunker, Michael "Meathead" Stivic. Pero en la década de 1980, Reiner comenzó como director de largometrajes, produciendo algunas de las películas más queridas de esa, o cualquier, era. Su primera película, el clásico de culto en gran parte improvisado de 1984 "This Is Spinal Tap", sigue siendo el texto fundamental del falso documental.

Después de la comedia veraniega de John Cusack de 1985 "The Sure Thing", Reiner hizo "Stand By Me" (1986), "Princess Bride" (1987) y "When Harry Met Sally …" (1989), un período de cuatro años que resultó en un trío de clásicos estadounidenses, todos ellos entre las películas más citadas del siglo XX.

Un legado dentro y fuera de la pantalla

Durante las siguientes cuatro décadas, Reiner, una presencia cálida y sociable en la pantalla y un abierto activista progresista fuera de ella, se mantuvo como una figura constante en Hollywood. La compañía de producción que cofundó, Castle Rock Entertainment, lanzó una envidiable serie de éxitos, incluyendo "Seinfeld" y "The Shawshank Redemption". Al llegar el cambio de siglo, su tasa de éxito había disminuido considerablemente, pero Reiner la revivió a principios de esta década. Este otoño, Reiner y Castle Rock lanzaron la tan esperada secuela "Spinal Tap II: The End Continues".

Durante todo ese tiempo, Reiner fue uno de los activistas demócratas más apasionados de la industria cinematográfica, organizando regularmente recaudaciones de fondos y haciendo campaña por temas progresistas. Fue cofundador de la American Foundation for Equal Rights, que impugnó en los tribunales la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en California, la Proposición 8. También presidió la campaña para la Proposición 10, una iniciativa de California para financiar servicios de atención temprana para niños con un impuesto sobre los productos de tabaco. Reiner también fue crítico con el presidente Donald Trump.

Eso también venía de familia. El padre de Reiner se opuso a la persecución de comunistas del macartismo en la década de 1950 y su madre, Estelle Reiner, cantante y actriz, protestó contra la Guerra de Vietnam.

En declaraciones al Guardian en 2024, Reiner dijo que “las puertas se abrirán” para los hijos de familias con conexiones en la industria. "Pero tienes que cumplir. Si no cumples, la puerta se cerrará tan rápido como se abrió".

De "All in the Family" a "Stand By Me"

Robert Reiner nació en el Bronx el 6 de marzo de 1947. De joven, rápidamente se propuso seguir a su padre en el mundo del entretenimiento. Estudió en la escuela de cine de la Universidad de California, Los Ángeles y, en la década de 1960 comenzó a aparecer en pequeños papeles en varios programas de televisión.

Pero cuando Lear vio a Reiner como un miembro clave del elenco en "All in the Family", fue una sorpresa para su padre.

"Norman le dice a mi papá: 'Sabes, este chico es realmente gracioso'. Y creo que mi papá dijo: '¿Qué? ¿Ese chico? ¿Ese chico? Es hosco. Se sienta callado. No, ya sabes, no es gracioso'. No pensaba que lo fuera de todos modos", dijo Reiner a "60 Minutes".

En "All in the Family", Reiner sirvió como un contrapunto fundamental al personajeconservador y prejuicioso de Archie Bunker, interpretado por Carroll O’Connor. Reiner fue nominado cinco veces al Emmy por su actuación en el programa, ganando en 1974 y 1978. En Lear, Reiner también encontró un mentor. Lo llamó "un segundo padre".

"No fue sólo que me contrató para 'All in the Family'", dijo Reiner a "American Masters" en 2005. "Fue que vi, en cómo conducía su vida, que había espacio para ser un activista también. Que podías usar tu celebridad, tu buena fortuna, para ayudar a hacer algún cambio".

Lear también ayudó a lanzar a Reiner como cineasta. Puso 7,5 millones de dólares de su propio dinero para ayudar a financiar "Stand By Me", la adaptación de Reiner de la novela corta de Stephen King "The Body". La película, sobre cuatro chicos que van en busca del cadáver de un niño desaparecido, se convirtió en un clásico de la mayoría de edad, impulsó las carreras de su joven elenco (particularmente River Phoenix) e incluso ganó el elogio de King.

Con su reputación en ascenso, Reiner se dedicó a adaptar "Princess Bride" de William Goldman de 1973, un libro que Reiner había amado desde que su padre le regaló una copia. Todos, desde François Truffaut hasta Robert Redford, habían considerado adaptar el libro de Goldman, pero finalmente recayó en Reiner (a partir del propio guion de Goldman) capturar el tono cómico único de "La princesa prometida". Pero sólo una vez que tuvo la bendición de Goldman.

"En la puerta me saludó y dijo: 'Este es mi bebé. Quiero esto en mi lápida. Esta es mi cosa favorita que he escrito en mi vida. ¿Qué vas a hacer con ella?'", recordó Reiner en una entrevista con la Academia de Televisión. "Y nos sentamos con él y comenzamos a repasar lo que pensé que debería hacerse con la película".

Aunque sólo tuvo un éxito modesto en los cines, la película, protagonizada por Cary Elwes, Mandy Patinkin, Wallace Shawn, André the Giant y Robin Wright, crecería en estatura a lo largo de los años, llevando a innumerables impresiones de la promesa de venganza de Íñigo Montoya y la naturaleza arriesgada de las guerras terrestres en Asia.

"When Harry Met Sally ..."

Reiner estuvo casado con la actriz y cineasta Penny Marshall durante diez años a partir de 1971. Al igual que Reiner, Marshall logró fama en las comedias de situación, con "Laverne & Shirley", pero encontró un legado más duradero detrás de la cámara.

Después de su divorcio, Reiner sugirió una comedia sobre citas en un almuerzo con Nora Ephron. Al escribir lo que se convirtió en "When Harry Met Sally …", Ephron y Reiner trazaron una relación entre un hombre y una mujer (interpretados en la película por Billy Crystal y Meg Ryan) a lo largo de 12 años.

En el camino, el final de la película cambió, al igual que algunos de los momentos imborrables del filme. La famosa línea, "tomaré lo mismo que ella", que se oye después de presenciar el orgasmo falso de Ryan en Katz's Delicatessen, fue una sugerencia de Crystal, pronunciada por nada menos que la madre de Reiner, Estelle.

El final feliz de la película también tuvo alguna base en la vida real. Reiner conoció a Singer, una fotógrafa, en el set de rodaje. Se casaron en 1989. Tuvieron tres hijos juntos: Nick, Jake y Romy.

Las películas posteriores de Reiner incluyeron otra adaptación de King, "Misery" (1990) y un par de dramas escritos por Aaron Sorkin: el relato de una corte militar "A Few Good Men" (1992) y "The American President" de 1995.

A finales de los años 90, las películas de Reiner (como "Ghosts of Mississippi" de 1996 y "The Bucket List" de 2007) ya no tenían el mismo índice de éxito. Pero siguió siendo un actor frecuente, a menudo animando memorables películas como "Sleepless in Seattle" (1993) y "The Wolf of Wall Street" (2013). En 2023, dirigió el documental "Albert Brooks: Defending My Life".

En una entrevista a principios de este año con Seth Rogen, Reiner sugirió que todo en su carrera se reducía a una cosa.

"Todo lo que he hecho es decir: '¿Es esto algo que es una extensión de mí?' Para 'Stand by Me', no sabía si iba a tener éxito o no. Todo lo que pensé fue: 'Me gusta esto porque sé cómo se siente'".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.