El jefe del MI6 dice que el Reino Unido enfrenta una amenaza por el deseo de Rusia de exportar caos

La nueva jefa de la agencia de espionaje MI6 advertirá el lunes sobre cómo la determinación del presidente ruso, Vladímir Putin, de exportar caos a todo el mundo está reescribiendo las reglas del conflicto y creando nuevos desafíos de seguridad.

Blaise Metreweli utilizará su primer discurso público como jefa del servicio de inteligencia exterior británico para decir que Reino Unido enfrenta amenazas cada vez más impredecibles e interconectadas, con énfasis en una Rusia "agresiva y expansionista".

"El caos exportado es una característica, no un error, en el enfoque ruso hacia el compromiso internacional, y debemos estar preparados para que esto continúe hasta que Putin se vea obligado a cambiar su estrategia", afirmará, según extractos publicados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que supervisa al MI6.

La jefa del MI6, conocida como C, es la única empleada de la agencia secreta cuyo nombre se hace público. Metreweli, quien asumió el cargo de Richard Moore a finales de septiembre, fue anteriormente la directora de tecnología e innovación del MI6, el equivalente en el mundo real del maestro de gadgets ficticio de James Bond, Q.

La funcionaria planea decir que el conocimiento tecnológico y la inteligencia humana son clave para combatir las amenazas híbridas, y que los agentes del MI6 "deben sentirse tan cómodos con líneas de código como con fuentes humanas, tan fluidos en Python como en múltiples idiomas".

El discurso se suma a una serie de advertencias por parte de las autoridades de defensa y seguridad occidentales sobre la creciente amenaza híbrida de estados como Rusia, Irán y China, cuyo uso de herramientas cibernéticas, espionaje y operaciones de influencia, según dicen, amenaza la estabilidad global.

La semana pasada, el Reino Unido impuso sanciones a varios medios de comunicación rusos por presunta guerra de información y a dos empresas tecnológicas chinas por "actividades cibernéticas vastas e indiscriminadas".

Metreweli es la primera mujer en ocupar el cargo desde que el MI6 fue fundado en 1909.

Las otras dos principales agencias de inteligencia británica ya han roto el techo de cristal del mundo del espionaje. El MI5, el servicio de seguridad interna, fue dirigido por Stella Rimington de 1992 a 1996 y por Eliza Manningham-Buller entre 2002 y 2007. Anne Keast-Butler se convirtió en jefa de la agencia de inteligencia electrónica y cibernética GCHQ en 2023.

