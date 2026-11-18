Las autoridades mexicanas anunciaron el martes que se dio inicio a la recolección de los residuos espaciales de SpaceX que arribaron a las aguas del estado de Tamaulipas, limítrofe con Texas, luego de un incidente similar el año pasado que provocó un reclamo del gobierno de México.

Desde la mañana del martes comenzaron a llegar residuos espaciales a aguas mexicanas, informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en la red social X, añadiendo que solicitará que la empresa “se haga responsable” de los desechos.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y activistas de la ONG local Conservación e Investigación de la Biodiversidad (Conibio Global) participan en las labores de recolección de basura espacial.

La aparición de desechos espaciales en aguas mexicanas fue resultado de la explosión del propulsor de la primera etapa de un cohete Starship durante su lanzamiento de prueba del viernes pasado. SpaceX recuperó con éxito el sábado la parte superior de su enorme cohete por primera vez, luego de un vuelo de más de 22 horas.

A mediados del año pasado el gobierno mexicano presentó un reclamo a la empresa propiedad de Elon Musk por los residuos espaciales que llegaron a varios puntos de las costas del estado de Tamaulipas, y anunció un proceso por posibles daños ambientales.

SpaceX dijo en ese momento que las piezas de sus cohetes no representan riesgos químicos, biológicos o toxicológicos, y afirmó que esperaba trabajar con el gobierno mexicano para la devolución de los escombros.