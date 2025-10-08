Europa prohibirá anunciar proteínas vegetales como carne

Los legisladores en el Parlamento Europeo votaron el miércoles para prohibir el etiquetado de proteínas vegetales con términos como “filete” o “carne”.

Los legisladores votaron 532 a 78 para definir la carne como “partes comestibles de animales” y limitar el uso de palabras como filete, escalope, salchicha o hamburguesa para productos de origen animal y no vegetal. La propuesta se enviará a un comité parlamentario para ser detallada, antes de regresar a la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, y luego a los 27 Estados miembros del bloque para más negociaciones.

Céline Imart, una legisladora conservadora alemana y exagricultora, afirmó que usar términos relacionados con la carne para productos vegetarianos era engañoso.

“Ahora, no estamos hablando de prohibir alternativas vegetales o a base de plantas, por supuesto que no. Pero creo que los términos deben hablar por sí mismos y significar lo que significan”, expresó en un debate parlamentario el martes.

Su colega, la eurodiputada austriaca Anna Stürgkh del partido liberal NEOS, comentó que los consumidores no se dejan engañar fácilmente por las etiquetas de alimentos en productos que no son carne.

“Un tomate de carne no contiene carne... Los dedos de dama no están hechos de dedos de dama reales”, manifestó. “Confiemos en los consumidores y detengamos este populismo del hot dog”.

_____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.