Primer ministro francés convoca a reunión de emergencia en medio de protestas estudiantiles

El primer ministro de Francia convocó una reunión de crisis el jueves y canceló los viajes de los ministros para centrarse en la propagación de protestas estudiantiles en medio del malestar por la falta de recursos, jornadas largas y otras quejas.

Las manifestaciones estallaron la semana pasada en centros escolares de la región de París y se han multiplicado, con la policía realizando cientos de detenciones en enfrentamientos con los jóvenes manifestantes. Las autoridades han informado de varias decenas de heridos, incluidos por objetos arrojados pero también por proyectiles disparados por la policía.

Las protestas se están convirtiendo rápidamente en un tema candente en la campaña electoral para reemplazar al presidente Emmanuel Macron el próximo mayo, quien tiene prohibido por la Constitución postularse a un tercer mandato consecutivo, y están aumentando la presión sobre el gobierno, que además enfrenta otros problemas financieros.

El aspirante presidencial de la extrema izquierda Jean-Luc Mélenchon ha denunciado la respuesta del gobierno a las protestas por considerarla represiva. Sus críticos han acusado al partido de Mélenchon de intentar politizar los disturbios.

La oficina del primer ministro Sébastien Lecornu indicó que pidió a los ministros cancelar cualquier viaje oficial previsto en los próximos días, para permitir que las autoridades y la policía se concentren en gestionar las manifestaciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.