Arrestan a un hombre que llevaba una guillotina en su camioneta cerca del Capitolio en Washington

La Policía del Capitolio arrestó el martes a un hombre originario de California que llevaba consigo una guillotina en la parte trasera de su camioneta, la cual se encontraba estacionada cerca del complejo del Capitolio.

Philan-Tam-Duy Le, de 35 años y residente de Julian, California, fue arrestado poco después de las 3 de la tarde, cuando agentes descubrieron que el vehículo en el que se encontraba la guillotina estaba estacionado de forma ilegal en los terrenos del Capitolio, informó la policía.

Las autoridades investigan los motivos por los que el sospechoso hizo el viaje desde California y por qué transportaba una guillotina.

Una guillotina es un instrumento para aplicar la pena capital por decapitación y consiste en una hoja pesada montada en un armazón de madera. Fue inventada en la Francia de finales del siglo XVIII y se convirtió en un símbolo del Reinado del Terror durante la Revolución Francesa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.