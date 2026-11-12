Ucrania lanza un ataque contra “Rubicon”, la unidad élite de drones rusos en territorio ocupado

Las fuerzas ucranianas atacaron durante la noche a la unidad de drones de élite rusa Rubicon, según informó el ejército de Kyiv horas antes de que comenzaran las conversaciones de paz con Moscú en Abu Dabi.

El Centro Rubicon para Tecnologías Avanzadas No Tripuladas fue creado en agosto de 2024 por el Ministerio de Defensa ruso y es una extensa unidad que opera en el corazón del territorio ocupado.

Sus objetivos principales incluyen la búsqueda de equipos ucranianos de drones sobre el terreno y la interceptación de drones de reconocimiento y ataque. Asimismo, constituye el núcleo de las misiones rusas con drones contra Ucrania.

Según un comunicado de las Fuerzas de Defensa del sur de Ucrania publicado el lunes, la unidad Rubicon fue bombardeada en la región ocupada de Berdiansk, en Zaporiyia.

“La instalación enemiga estaba ubicada a 107 kilómetros de la línea de contacto”, indicaba el comunicado en Telegram.

open image in gallery Según el ejército, la instalación se encontraba a 107 km de la línea de contacto ( Fuerzas de Defensa del sur de Ucrania )

“La operación demuestra una vez más que ya no existe una retaguardia segura para los ocupantes rusos”, continuaba el comunicado.

Según describieron, las Fuerzas de Defensa de Ucrania “son capaces de detectar y atacar objetivos enemigos a una distancia considerable del frente, al actuar de forma coordinada siguiendo un plan único”.

Según se informa, Rusia “perdió a especialistas capacitados que se dedicaban a entrenar a operadores y transmitían su experiencia a otros”.

Se dice que la operación se llevó a cabo mediante un esfuerzo conjunto en el que participaron el grupo ucraniano Harpy y la batería de sistemas aéreos no tripulados del Grupo Operacional de Tropas Pivden, con el apoyo del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, el Centro de Operaciones Especiales del Servicio de Seguridad de Ucrania y el 412.º Regimiento Independiente de Sistemas No Tripulados.

Según el diario Kyiv Independent, Rusia retiró las unidades Rubicon del frente en el norte de Donetsk en septiembre, tras sufrir grandes pérdidas durante la Operación Vivaldi en Ucrania.

open image in gallery Steve Witkoff y Jared Kushner se reunirán con representantes rusos y ucranianos el martes ( Reuters )

La noticia llega en una semana en la que parecen estar retomándose las conversaciones entre Rusia y Ucrania, mediadas por Estados Unidos, tras meses de estancamiento a raíz de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

La agencia estatal de noticias rusa RIA informó del inicio de lo que están programados para ser dos días de conversaciones, en las que los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, mediarán entre las dos partes en conflicto.

En vísperas del inicio de las conversaciones, Trump afirmó que los análisis en Washington apuntaban a una “inclinación muy fuerte” hacia el fin de la guerra y que ambas partes estaban “cansadas de luchar”.

Volodymyr Zelensky declaró el lunes que las fuerzas rusas estaban sufriendo “pérdidas récord”.

“Las fuerzas ucranianas están fortaleciendo genuinamente la posición negociadora de Ucrania”, aseveró en su discurso nocturno en Minday.