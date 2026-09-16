Turistas huyen hacia el mar por un incendio forestal que arrasó una isla de Croacia: “Un muro de llamas”

Cientos de residentes y turistas evacuaron una isla croata tras declararse un gran incendio forestal. Uno de ellos recuerda haber huido “mientras se se acercaba un muro de llamas”, según los informes.

Alrededor de 500 personas fueron evacuadas de la isla de Brač, cerca de la popular ciudad costera de Split, según informaron los bomberos a la agencia de noticias Hina. Muchos de ellos eran huéspedes del Gava Waterman Milna Resort.

Unos turistas de origen británico que se encontraban en el complejo turístico relataron cómo se vieron obligados a huir al mar en una tabla de remo para escapar de las llamas, y algunos argumentaron en una entrevista con The Times que fueron “abandonados” durante la evacuación, pero el complejo niega la acusación.

Josh Robbins, de 26 años, contó que él y su prometida, Shelby A'Court, salieron de su habitación y se encontraron con el estacionamiento del complejo turístico “rodeado por un muro de fuego mientras los bomberos intentaban contener las llamas”. Entonces, la pareja tuvo que correr para salvarse mientras un muro de fuego se cernía sobre ellos y las brasas ardientes los envolvían, declararon a The Times.

Se dieron cuenta de que algo andaba mal cuando se cortó la luz. La recepción del hotel les dijo que “todo estaba bien”, pero que prepararan sus maletas por si acaso, según declaró Robbins a la emisora croata RLT Danas , de acuerdo con net.hr.

“Fuimos a nuestra habitación, pero unos diez minutos después el fuego ya estaba cerca, a unos veinte o treinta metros”, relató, y agregó: “Fuimos a recepción, pero estaba vacía. Solo quedaba un empleado. Las puertas eléctricas no se abrían y los huéspedes intentaban salir. Tuvimos que forzarlas para abrirlas”.

open image in gallery Los incendios forestales afectaron principalmente a las zonas del suroeste de la isla ( Unión Europea, imágenes de Copernicus Sentinel-2 )

Se enviaron embarcaciones para rescatar a quienes quedaron atrapados en la isla, incluyendo lanchas rápidas, barcos de pesca y embarcaciones pertenecientes a la armada croata y a las autoridades portuarias.

A’Court dio más detalles sobre la angustiosa evacuación: “Fue terrible. Estábamos en el agua, en una tabla de surf de remo, intentando llegar al barco que se marchaba. Estábamos gritando, llorando, suplicando. Por suerte, se detuvieron y pudimos subir a bordo. Era cuestión de vida o muerte. Ahora estamos a salvo y eso es lo que importa”.

En una entrevista aparte con The Times , añadió: “Josh perdió sus zapatos mientras nadábamos y yo tuve que abandonar mis cosas en la mochila porque estaba empapada y me arrastraba hacia abajo. Otros nadaron y es increíble que nadie se perdiera ni se ahogara en la oscuridad”.

El electricista Steve Saunders, de 57 años y originario de Kent, declaró al medio británico que él y su esposa Anna, de 52 años, fueron “abandonados sin recibir ninguna instrucción”.

Robbins afirmó que el hotel “gestionó la situación muy mal” y añadió: “No nos avisaron con antelación, no nos informaron a tiempo para evacuar”.

El diario The Independent se puso en contacto con Waterman Hotels en busca de comentarios, pero un portavoz ya había negado que el personal hubiera abandonado a los huéspedes en respuesta a The Times.

En su declaración, explicó: “Se trató de un incendio forestal de propagación excepcionalmente rápida, impulsado por vientos muy fuertes. Se produjo un apagón en todo el complejo, el humo denso redujo la visibilidad de manera considerable y las condiciones cambiaron de forma drástica en muy poco tiempo. Entendemos perfectamente el miedo que sintieron los huéspedes afectados y no pretendemos minimizar ni cuestionar sus experiencias individuales”.

Pero el portavoz añadió que el complejo turístico está “sumamente orgulloso de la responsabilidad y el valor demostrados por nuestros empleados esa noche”.

open image in gallery Unas 500 personas fueron evacuadas de la isla de Brač ( Vatrogasci - 193 )

El alcalde de Milna, un pueblo de Brač, describió el incendio forestal como un “desastre” y añadió que era “simplemente imposible”.

En declaraciones a Net.hr, el alcalde Frane Lozic añadió el domingo: “No me habría creído que [el fuego] pudiera arrasar con todo a su paso tan rápido”.

Y señaló: “Pensábamos que lo teníamos bajo control ayer, que todo había terminado, y entonces sucedió: el viento marino empezó a soplar a las 9 de la noche y, de la nada, apareció un monstruo”.

La Oficina Nacional de Turismo de Croacia declaró a The Independent que los incendios han sido controlados y que la vida en la isla y la actividad turística volvieron a la normalidad.

“Lamentamos profundamente el impacto del incendio forestal y todos los residentes, visitantes y comunidades locales que se han visto afectados están en nuestros pensamientos”, decía el comunicado, que añade que los huéspedes y residentes fueron “trasladados de manera provisional a lugares más seguros como medida de precaución”.

Aseguró reconocer la angustia y las molestias causadas por la situación y expresó su agradecimiento a todos aquellos que “han trabajado incansablemente para proteger a las personas, los hogares y las propiedades”. También observó que no se han reportado víctimas a causa de los incendios forestales.

Según la agencia de noticias AFP, las autoridades creen que el incendio arrasó unas 3.500 hectáreas, aunque todavía se está llevando a cabo una evaluación completa de los daños.

Croacia ha sufrido su peor año en cuanto a incendios forestales desde 2022 en términos de superficie quemada, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), el sistema de predicción del servicio de cambio climático Copernicus de la UE.

Según datos de EFFIS, más de 20.800 hectáreas se han quemado en 59 incendios forestales en el país en lo que va de año.

No está claro si esto incluye el incendio de Brač, pero aún está por debajo del récord de 67.666 hectáreas en 108 incendios forestales en 2017, el peor año para incendios forestales en el país desde que EFFIS comenzó a registrar datos.

Esto ocurre casi al final de un verano devastador para los incendios forestales en toda Europa. Alrededor de 700.000 hectáreas de terreno fueron arrasadas por incendios forestales en toda la UE en 2026, según la comisaria de gestión de crisis del bloque, Hadja Lahbib, mientras que olas de calor consecutivas asolaron el continente causando decenas de miles de muertes adicionales.