Corte de la ONU escucha caso de presunto financista del genocidio en Ruanda en limbo legal

Jueces y abogados de las Naciones Unidas se reunieron el jueves para discutir el destino de un hombre acusado de financiar el genocidio en Ruanda, quien permanece atrapado en un limbo legal dos años después de que los jueces dictaminaran que no estaba en condiciones de ser juzgado.

El caso de Félicien Kabuga, quien tiene alrededor de 90 años y padece demencia, recuerda a varios hombres que han recibido órdenes de ser liberados pero que efectivamente no tienen a dónde ir.

Kabuga fue uno de los últimos fugitivos acusados en relación con el genocidio de Ruanda de 1994. Después de años de evadir los esfuerzos internacionales para localizarlo, Kabuga fue arrestado cerca de París en mayo de 2020.

En 2023, el tribunal detuvo su juicio después de que expertos médicos concluyeran que su demencia le impediría participar.

Las autoridades no han logrado encontrar un país dispuesto a acogerlo. Kabuga no quiere regresar a Ruanda —que se ha ofrecido a recibirlo— por temor a ser maltratado.

La transferencia de Kabuga a Ruanda es “absolutamente imposible”, afirmó su abogado Emmanuel Altit en una sala casi vacía del Mecanismo Residual Internacional para los Tribunales Penales, un tribunal que se ocupa de los casos restantes de los ahora cerrados tribunales de la ONU para Ruanda y las guerras de los Balcanes.

Su juicio comenzó casi tres décadas después de que la masacre de 100 días dejara unos 800.000 muertos. Se ha declarado inocente de cargos que incluyen genocidio e incitación a cometer genocidio.

El juez Iain Bonomy señaló que la “liberación expedita” de Kabuga, ahora dos años después, estaba obstaculizada por la “falta de voluntad de ciertos estados europeos” para acogerlo.

Según Altit, enviar a Kabuga a Ruanda lo condenaría a ser “encarcelado” en el mejor de los casos, o en el peor, a “desaparecer”. “Ruanda no es un país democrático”, señaló Altit durante una audiencia anterior. Ruanda no respondió a una solicitud de comentarios.

Otros que han quedado en el limbo incluyen a un exministro del gobierno de la República Centroafricana, quien permaneció en un hotel en la Corte Penal Internacional durante 43 días después de que los fiscales retiraran unos 20 cargos en su contra, citando falta de pruebas. Finalmente pudo solicitar asilo en un país no revelado.

El líder político marfileño Charles Blé Goudé, quien fue absuelto por la CPI en 2019, permaneció “confinado en un lugar cerrado, a costos exorbitantes” después, según documentos judiciales, hasta 2022 cuando la situación política en su país de origen cambió y pudo regresar.

Mientras tanto, cinco hombres ruandeses han estado atrapados en Níger desde su transferencia del tribunal en 2021.

“Estos tribunales no pueden liberar a personas sin la cooperación de estados que no quieren cooperar”, apuntó Lucy Gaynor, investigadora de la Universidad de Ámsterdam que se enfoca en juicios penales internacionales.

Un acuerdo alcanzado entre Níger y Tanzania, donde se ubicaba el tribunal de Ruanda, llevó a la transferencia de ocho hombres —todos absueltos o que habían cumplido sus sentencias— a una casa en la capital Niamey. Tres han muerto desde entonces.

Sin embargo, Níger no otorgará estatus legal a los hombres restantes, dejándolos incapaces de trabajar, viajar o salir de la casa sin escolta policial.

“En realidad estamos sin opciones”, declaró el abogado Peter Robinson, quien representa a François-Xavier Nzuwonemeye, un exmayor del ejército ruandés que está atrapado en Níger, a la AP.

Al igual que Kabuga, Nzuwonemeye no se siente seguro regresando a Ruanda. “Creo que podría enfrentar un juicio por los crímenes de los que fui absuelto”, escribió en una carta al tribunal el año pasado.

Grupos de derechos y otros dicen que el presidente ruandés Paul Kagame ha creado un clima de miedo y los críticos acusan al gobierno de forzar a los opositores a huir, encarcelarlos o hacerlos desaparecer.

Los tribunales en Alemania y Holanda se han negado a extraditar a sospechosos de genocidio a Ruanda por preocupaciones de que no recibirían un juicio justo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.