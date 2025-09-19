Consejo de Seguridad de la ONU vota en contra de detener la reimposición de sanciones a Irán

Una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU destinada a detener la reimposición de sanciones a Irán por su programa nuclear se vino abajo el viernes, tras el aparente fracaso de semanas de conversaciones diplomáticas de último momento, días antes de la reunión anual de líderes mundiales de las Naciones Unidas.

La resolución presentada por Corea del Sur, actual presidente del consejo de 15 miembros, no obtuvo el apoyo de los nueve países requeridos para detener la serie de sanciones que entrarían en vigor a fin de mes, como se establece en el acuerdo nuclear de Irán de 2015 con las potencias mundiales.

Solo cuatro países —China, Rusia, Pakistán y Argelia— apoyaron el esfuerzo, y algunos utilizaron la reunión para criticar a los líderes europeos por lo que calificaron como una acción injustificada e ilegal contra Irán.

Francia, Alemania y el Reino Unido tomaron medidas el mes pasado para activar el mecanismo de reimposición de sanciones conocido como “snapback”, que reimpone automáticamente todas las penalizaciones de la ONU que estaban en vigor antes del acuerdo nuclear.

Entre ellas está un embargo de armas convencionales, restricciones al desarrollo de misiles balísticos, congelación de activos, prohibiciones de viaje y la proscripción de producir tecnología relacionada con la energía nuclear. La República Islámica ya enfrenta dificultades debido a la guerra de 12 días con Israel y una crisis financiera de décadas.

Es probable que el uso del mecanismo de reimposición de sanciones aumente las tensiones entre Irán y Occidente. No está claro cómo responderá Teherán, ya que, en el pasado, las autoridades han amenazado con retirarse del Tratado de No Proliferación Nuclear, con la posibilidad de unirse a Corea del Norte, que abandonó el pacto en 2003 y luego construyó armas atómicas.

El viernes, en un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán enfatizó su compromiso de salvaguardar sus intereses y derechos, incluso a través de la diplomacia, y dijo que se reserva el derecho de responder adecuadamente a cualquier acción ilegal.

Antes de la votación, Vassily Nebenzia, el embajador ruso ante la ONU, dijo que los europeos utilizan el consejo como “una herramienta para su juego de mala fe, como una palanca para ejercer presión sobre el Estado en favor de un Estado que trata de defender sus intereses soberanos”.

El enviado chino hizo eco de ese sentimiento, diciendo que la acción del consejo logró poner un “fin definitivo” y de “un solo golpe” a ocho años de diplomacia.

El embajador iraní Amir-Saeid Iravani agradeció a sus cuatro colegas por votar a favor de levantar las sanciones y rechazar “el instrumento contundente de presión e intimidación”.

“Han elegido estar del lado correcto de la historia”, afirmó.

El proceso de reimposición de sanciones está diseñado para ser a prueba de vetos, a menos que el órgano más poderoso de la ONU acuerde detenerlo. Pero Reino Unido indicó el viernes que la votación fallida no cierra la puerta a futuros esfuerzos para detener las sanciones.

“Reino Unido sigue comprometido con una solución diplomática”, dijo Barbara Woodward, la embajadora británica ante la ONU, durante sus comentarios. “Estamos listos para establecer más compromisos diplomáticos la próxima semana y más adelante, para tratar de resolver las diferencias”.

En las últimas semanas, la diplomacia entre Irán y los países europeos se ha intensificado, pero sin lograr una resolución hasta ahora, había indicios de que la reimposición de sanciones era probable.

Cuando se le preguntó en una entrevista el jueves en el Canal 12 de Israel si la reimposición de sanciones era un hecho consumado, el presidente francés Emmanuel Macron dijo: “Sí, creo que sí, porque las últimas noticias que tuvimos de los iraníes no son serias”.

Los líderes alemanes y de la Unión Europea advirtieron a Irán el miércoles en una llamada que aún no había tomado las medidas necesarias para impedir que las sanciones vuelvan a imponerse.

“La ventana para encontrar una solución diplomática sobre el tema nuclear de Irán se está cerrando muy rápido”, dijo en un comunicado la principal diplomática de la UE, Kaja Kallas. “Irán debe mostrar pasos creíbles para cumplir las demandas de Francia, Reino Unido y Alemania, y esto significa demostrar plena cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica y permitir inspecciones de todos los sitios nucleares sin demora”.

En un comunicado emitido horas después, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, volvió a afirmar que la reimposición de sanciones de la ONU carecía de “cualquier justificación legal o lógica”.

También señaló el hecho de que Irán y el organismo de control nuclear de la ONU alcanzaron anteriormente un acuerdo mediado por Egipto para otorgar al OIEA acceso a todos los sitios nucleares iraníes y para que Teherán informe sobre el paradero de todo su material nuclear.

Los detalles del acuerdo no se divulgaron de inmediato. En un discurso pronunciado la semana pasada ante la junta de gobernadores de su agencia en Viena, el director del OIEA, Rafael Grossi, dijo que el documento “proporciona un entendimiento claro para los procedimientos de notificación de inspecciones y su implementación”.

El acuerdo “incluye todas las instalaciones e infraestructura de Irán y también contempla la presentación de informes requeridos sobre todas las instalaciones atacadas, incluido el material nuclear presente en ellas”, agregó Grossi, y añadió que “abrirá el camino para las respectivas inspecciones y acceso” sin especificar cuándo sucedería.

En la guerra de 12 días que Israel lanzó contra Irán en junio, israelíes y estadounidenses bombardearon sitios nucleares iraníes, poniendo en duda el estado de las reservas de uranio que Teherán ha enriquecido casi a niveles de grado armamentístico.

___

Los periodistas de The Associated Press Jennifer Peltz, Jon Gambrell en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, Stephanie Liechtenstein en Viena y Amir Vahdat en Teherán, Irán, contribuyeron a este informe.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.