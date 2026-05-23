Concluye sin acuerdo la conferencia de la ONU para revisar tratado de no proliferación nuclear

Una conferencia de Naciones Unidas para revisar un tratado para impedir la propagación de armas nucleares concluyó el viernes luego de cuatro semanas sin alcanzar un acuerdo, mientras Estados Unidos e Irán continúan su disputa en torno al programa nuclear de Teherán.

El embajador de Vietnam ante la ONU, Do Hung Viet, quien presidió la conferencia, anunció que no hubo consenso entre los 191 miembros del Tratado de No Proliferación Nuclear, ni siquiera sobre un documento final diluido. No detalló qué país o países evitaron el consenso.

Fue el tercer fracaso consecutivo en una conferencia para la revisión del TNP, el cual es considerado la piedra angular de la no proliferación y el desarme a nivel mundial. En la última revisión del tratado, en agosto de 2022, Rusia bloqueó el acuerdo sobre un documento final debido a su invasión de Ucrania en febrero de ese año y a las referencias de una ocupación rusa de la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa.

Las tensiones relacionadas con el programa nuclear de Teherán se intensificaron antes de la guerra con Irán, que comenzó con los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. El presidente estadounidense Donald Trump ha afirmado que la campaña militar tenía como objetivo impedir que Irán desarrollara un arma nuclear. La República Islámica ha enriquecido uranio a niveles cercanos a los de grado armamentístico, pero insiste en que su programa es sólo con fines civiles.

Estados Unidos e Irán han estado en desacuerdo desde el inició de la conferencia de revisión el 27 de abril. Washington ha acusado a Teherán de mostrar “indiferencia” a sus compromisos en virtud del tratado, mientras que la República Islámica asegura que los ataques de Estados Unidos e Israel contra sus instalaciones nucleares fueron una violación al derecho internacional.

Irán es parte del TNP, el cual exige que los países permitan la inspección de sus instalaciones nucleares. Pero Teherán no ha dado acceso a los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a las instalaciones nucleares que Estados Unidos bombardeó en junio pasado.

En discursos al final de la conferencia, Estados Unidos calificó a Irán de un “prolífico violador del tratado” y afirmó que había se pasó la conferencia “eludiendo la rendición de cuentas por sus grotescas violaciones”. Teherán acusó a Washington y a sus aliados de llevar a cabo una “implacable campaña” para legitimar sus “ataques ilegales” contra el país y sus instalaciones nucleares.

Daryl Kimball, director ejecutivo de la Asociación de Control de Armas, con sede en Washington, declaró que la conferencia “mostró que el apoyo retórico al TNP es fuerte, pero los cimientos del tratado se están agrietando debido a la falta de acción y atención, así como a la intransigencia de las grandes potencias”.

“Se necesitará de un liderazgo y una diplomacia mucho más claras, comprometidas y pragmáticas para proteger de los crecientes riesgos de una acumulación nuclear sin restricciones, de las amenazas de reanudar los ensayos nucleares y del riesgo de un Irán con armas nucleares”, añadió Kimball.

La británica Rebecca Johnson, directora ejecutiva del Acronym Institute for Disarmament Diplomacy, lanzó duras críticas tanto a Estados Unidos como a Rusia, las dos mayores potencias nucleares, de las que dijo que “redoblan sus amenazas nucleares, culpan a otros e intentan socavar o ignorar los compromisos de desarme nuclear del TNP y acuerdos relacionados”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.