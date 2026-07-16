Rubio pide a países combatir violencia política de izquierda, repitiendo retórica electoral

El secretario de Estado Marco Rubio convocó el jueves a líderes de más de 60 países para participar en el más reciente esfuerzo del gobierno de Trump por sofocar lo que denomina terrorismo político “de izquierda”, un tema emblemático para los republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato.

Este enfoque llega aun cuando estudios muestran que hay muy pocos casos reportados de ese tipo de incidentes en Estados Unidos, especialmente en comparación con niveles históricamente más altos de violencia de extrema derecha.

Con afirmaciones generalizadas sobre un “alarmante aumento” de la violencia política por parte de la izquierda, Rubio y otros funcionarios pintaron una imagen sombría del futuro si no se derrota a los “comunistas y marxistas” que perpetran estos supuestos actos. Instó a los funcionarios presentes —en su mayoría de países europeos y latinoamericanos— a unirse para abordar el tema, que, según él, ha sido un “punto ciego” en la doctrina antiterrorista.

“Muchas personas en posiciones de poder han desestimado repetidamente actos de violencia e incluso de terrorismo como formas legítimas de expresión política, siempre que sirvieran a una causa de izquierda”, manifestó Rubio en sus palabras de apertura. “Una bomba colocada por un grupo neonazi es ‘un acto nefasto y vil'. Lo es, pero una bomba colocada por un revolucionario marxista; bueno, eso es simplemente un trágico exceso de idealismo”.

Un informe publicado el año pasado por el Center for Strategic and International Studies concluyó que los ataques de terrorismo de izquierda, hasta el 4 de julio de 2025, habían superado por primera vez en más de 30 años a los de la extrema derecha. Sin embargo, un examen más detallado de los datos revela que los incidentes de la izquierda siguen siendo bajísimos y que hubo una caída simultánea en la extrema derecha.

El informe muestra que hubo un promedio de 0,6 incidentes de izquierda al año entre 1994 y 2000, frente a un promedio de 20,6 en la derecha. De 2016 a 2024, hubo un promedio de cuatro por año en la izquierda y 22,7 por año en la derecha. Esas cifras habían caído drásticamente en la derecha a inicios de julio de 2025, con solo un incidente. Mientras tanto, había habido cinco desde la izquierda.

Pero los autores del informe señalan que el terrorismo de derecha podría volver fácilmente a niveles elevados y que es importante combatir el terrorismo en ambos lados del espectro político.

El presidente Donald Trump y sus aliados han empleado una retórica aguda contra la extrema izquierda en medio de la campaña para las elecciones legislativas de noviembre. Trump ha afirmado que el ascendente sector izquierdista del Partido Demócrata son comunistas que quieren “destruir por completo la forma de vida tradicional estadounidense” e incluso participar en asesinatos.

El vicepresidente JD Vance también ha señalado al comunismo como un giro político que es “algo que no hemos visto en Estados Unidos”. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha denunciado a “candidatos radicales” que son “marxistas autoproclamados, que se identifican como tales”.

En el caso de Rubio, su visión del mundo sobre este tema está moldeada en gran medida por su biografía: es hijo de inmigrantes cubanos que llegaron a Miami en mayo de 1956, unos años antes de que el líder comunista Fidel Castro llegara al poder en La Habana. El exsenador por Florida declaró el jueves que fue la extensa red de inteligencia e ideológica del gobierno cubano la que “ayudó a construir la extrema izquierda en nuestro país y en nuestro hemisferio”.

Stephen Miller, subjefe de gabinete de Trump y principal arquitecto de la política migratoria del gobierno, intervino después de las palabras de Rubio, con el objetivo de subrayar la inmediatez de las amenazas percibidas que, a su juicio, la izquierda representa para las instituciones estadounidenses, y qué respuesta se necesita a cambio.

“Si tu civilización es tu hogar, debes defenderla con la misma pasión y fuerza que si un intruso enemigo estuviera dentro de tu propia casa donde vive tu familia”, dijo Miller. “Ese es el nivel de dedicación y urgencia que se requiere”.

Este enfoque ideológico ha equiparado repetidamente el socialismo democrático —que a menudo se centra en garantizar atención médica universal, impuestos más altos a los ricos y una regulación corporativa más estricta— con el comunismo, bajo el cual la propiedad privada se elimina en gran medida.

Solo se ha intensificado en el último año, tras la elección del socialista democrático Zohran Mamdani como alcalde de la ciudad de Nueva York y de varios de sus protegidos que ganaron el mes pasado sus primarias congresionales en la ciudad de Nueva York, derrotando a los titulares.

Una de las maneras en que el gobierno ha empezado a apuntar a la izquierda es mediante sanciones. En noviembre, el Departamento de Estado designó a cuatro grupos antifa o antifascistas en Europa como organizaciones terroristas extranjeras. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó en sus declaraciones del jueves que atacar a estos grupos y sus redes financieras de las entidades es la mejor manera de enfrentarlos.

“Hemos pasado décadas desarrollando las capacidades financieras antiterroristas más sofisticadas del mundo, y ahora estamos movilizando algunas de las mismas herramientas que hemos desplegado contra terroristas en el extranjero para enfrentar esta amenaza emergente aquí en casa”, dijo a la conferencia.

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Amiri reportó desde Nueva York y Kinnard desde Columbia, Carolina del Sur. La corresponsal Melissa Goldin contribuyó desde Nueva York.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.