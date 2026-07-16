De la Espriella retirará a Colombia del caso de Sudáfrica contra Israel ante máximo tribunal ONU

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció el jueves que en su gobierno retirará la intervención de Colombia en el caso promovido por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, como parte del plan acordado para reanudar relaciones diplomáticas con ese país tan pronto asuma el poder.

El conservador De la Espriella se posesionará el 7 de agosto, sucediendo al progresista Gustavo Petro, quien rompió relaciones diplomáticas con Israel en 2024 como protesta por el “genocidio” en la Franja de Gaza, el cual comparó con las acciones de la Alemania nazi.

Bajo el gobierno de Petro, Colombia apoyó el caso de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, máximo tribunal de la ONU, en el que lo acusó de “genocidio” contra los palestinos en Gaza. Israel ha negado rotundamente las acusaciones y ha señalado a Sudáfrica de actuar como el brazo legal del grupo miliciano palestino Hamás.

El rompimiento de relaciones con Israel ha significado para el país sudamericano cambiar de proveedores en materia de seguridad, dado que sus Fuerzas Armadas utilizan aviones de combate y fusiles de fabricación israelí para combatir a los cárteles de la droga y a los grupos rebeldes.

De la Espriella, apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump, ha dado prioridad al afianzamiento de la cooperación con Estados Unidos y al restablecimiento de la relación con Israel en su política exterior.

“La relación histórica que el gobierno de Petro rompió de manera unilateral volverá a fortalecerse. Colombia recuperará sus aliados, su palabra diplomática y su lugar como socio confiable en el mundo”, indicó De la Espriella en un comunicado.

El canciller designado Omar Bula se reunió la víspera en Washington con el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, para acordar la hoja de ruta de la restauración “plena e inmediata de las relaciones diplomáticas y económicas” a partir del 7 de agosto, agregó el comunicado.

El plan incluye el nombramiento de embajadores, la eliminación recíproca de visas y la apertura de la embajada de Colombia en Jerusalén, indicaron ambas partes.

Tras romper relaciones diplomáticas con Israel, Colombia anunció que abriría una embajada en Ramala, Cisjordania, un territorio palestino ocupado por Israel, y luego Petro designó un embajador en territorio palestino.

Petro se ha mostrado en desacuerdo con los anuncios de De la Espriella para retomar las relaciones con Israel. “Quien apoya un genocidio será genocida en su propio país”, advirtió la víspera en X.

La transición de gobierno ha generado tensión política en Colombia, luego de que Petro desconociera la victoria electoral de De la Espriella y señalara como vencedor a Iván Cepeda, su aliado político, alegando un presunto fraude en el que señala de participar a empresas de “inteligencia privadas israelíes”.