Expulsan al partido gobernante de Eslovaquia del principal grupo político europeo de centroizquierda

El principal grupo político de centroizquierda de Europa expulsó el viernes al partido del primer ministro eslovaco Robert Fico, acusado de acercarse al presidente ruso Vladímir Putin y de socavar el estado de derecho en su propio país.

El Partido de los Socialistas Europeos (PES, por sus siglas en inglés) votó unánimemente para expulsar al partido Smer de Fico por adoptar, en los últimos años, posiciones políticas que contradicen “severa y profundamente los valores y principios que defiende nuestra familia”, manifestó el secretario general Giacomo Filibeck.

“Este es un mensaje unánime y claro. Si perteneces a la familia del PES, compartes los valores que todos nosotros defendemos”, expresó Filibeck después de la votación en un congreso del grupo en Ámsterdam. El partido no mencionó las razones precisas para expulsar a Smer.

Fico dijo que estaba decepcionado por la decisión.

“Si quieren castigarnos porque hemos definido el matrimonio como una unión única entre un hombre y una mujer, porque dijimos que solo hay dos sexos y porque dijimos que en estos temas nuestra ley prevalece sobre la ley europea, si por eso tenemos que ser expulsados, entonces es un honor para nosotros”, afirmó.

En los últimos años, la Unión Europea ha tenido dificultades para lidiar con países miembros como Eslovaquia y Hungría, acusados de retroceder en los estándares democráticos requeridos para unirse al bloque de 27 naciones.

En mayo, Fico fue el único líder de un país de la UE que viajó a Moscú para las festividades del 80 aniversario de la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de los llamados de la UE a un boicot.

Fico, quien es una figura divisiva en su país y en el extranjero, regresó al poder en 2003 después de que su partido de izquierda Smer, o Dirección, ganara una elección parlamentaria con una plataforma prorrusa y antiestadounidense.

Conocido por sus opiniones a favor de Rusia, ha desafiado abiertamente las políticas del bloque sobre Ucrania. Actualmente, Eslovaquia ha bloqueado el reciente paquete de sanciones de la UE contra Moscú.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.