Cientos de miles se alinean en canales de Ámsterdam para desfile anual del Orgullo

Cientos de miles de personas se alinearon el sábado a lo largo de los canales de Ámsterdam para ver el desfile de botes por los canales de la ciudad, el punto culminante de un festival anual del Orgullo que este año llega apenas una semana después de un ataque mortal cometido en un evento del Orgullo en Berlín.

El primer ministro holandés abiertamente gay Rob Jetten, vestido con una camisa blanca, chaleco salvavidas negro y un collar dorado, saludó a la multitud cuando navegaba en una pequeña embarcación a través del desfile, coloridamente decorado, de 80 embarcaciones, saludando a participantes y espectadores al tiempo que la música techno retumbaba desde altavoces a lo largo del recorrido.

El colorido desfile flotante se celebró una semana después que el ataque en Berlín dejara un muerto y 29 heridos. Un sospechoso, Abdul Ballout, era señalado por haber conducido una furgoneta contra una multitud cerca del festival la noche del sábado y luego, al parecer, haber agredido a otras personas con un machete, en lo que las autoridades creen que fue un ataque de extremismo islámico.

Las autoridades informaron que Ballout fue abatido por la policía durante un enfrentamiento el domingo en un suburbio de la ciudad. Los fiscales indicaron que anteriormente había intentado unirse al grupo miliciano Estado Islámico.

La alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema, dijo tras el ataque en Alemania que las autoridades de la ciudad “cuando sea necesario tomarán medidas adicionales que los visitantes, con suerte, notarán lo menos posible”.

Lanchas con policías recorrieron los canales y un helicóptero se mantuvo sobrevolando al inicio del desfile del sábado.

El desfile del Orgullo de Hamburgo, uno de los más grandes de Alemania, también comenzó el sábado con mayor seguridad.

Decenas de camiones avanzaban por el centro de la segunda ciudad más grande de Alemania y los organizadores esperaban que asistieran unas 250.000 personas. El jefe de la policía de Hamburgo dijo a principios de esta semana que aproximadamente el doble de agentes que el año pasado protegerán el evento.

El desfile de embarcaciones es el punto culminante tradicional del Orgullo de Ámsterdam. Este año coincide con una celebración del Orgullo Mundial que también se realiza en la capital holandesa.

Rod Lugtenburg, de 55 años y originario de Toronto, contó que viajó a Ámsterdam para las celebraciones del Orgullo Mundial. Se paró en el famoso Puente Flaco de la ciudad con una camiseta estampada con una hoja de arce arcoíris cuando pasaban los barcos.

“Para mí, se trata de la aceptación, de poder ser quien eres”, afirmó.

“Yo tengo herencia holandesa y siempre me ha encantado el hecho de que los holandeses hayan ido marcando el camino” en la aceptación y los derechos de la comunidad LGBTQ+. “Y Canadá va justo detrás de ellos, así que estoy muy orgulloso”.

El evento festivo se desarrolló en un contexto de aumento de reportes de agresiones verbales y físicas contra integrantes de la comunidad LGBTQ+ en los Países Bajos, que durante mucho tiempo han sido considerados un refugio de tolerancia. El viernes, un tribunal de Ámsterdam declaró culpable a un hombre por usar lenguaje discriminatorio en un evento del Orgullo en la ciudad a principios de semana. Se le ordenó cumplir 40 horas de servicio comunitario.

Entre laos embarcaciones que participaron en el desfile hubo algunas que representaban a los ministerios del gobierno holandés, las fuerzas armadas y la policía, así como a organizaciones y clubes LGBTQ+.

El grupo holandés de derechos LGBTQ+ COC, que este año celebra su 80mo aniversario, tuvo un bote en el desfile que llevaba un manifiesto en que se pedía avanzar en la lucha por los derechos humanos de las personas LGBTQ+ en los Países Bajos. También llevaba un retrato de la activista Marsha P. Johnson, quien participó en la rebelión de Stonewall cuando los clientes de la posada neoyorquina de ese nombre resistieron una redada policial el 28 de junio de 1969. La redada ayudó a dar paso a una nueva fase más activa del movimiento por los derechos de los homosexuales.

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El periodista de The Associated Press Geir Moulson contribuyó a este despacho desde Berlín.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.