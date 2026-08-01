Rusia ataca la capital ucraniana con misiles balísticos y drones; se reportan 3 muertos

Al menos tres personas murieron y más de una docena resultaron heridas después de que Rusia lanzara una intensa andanada de misiles balísticos y drones contra Kiev durante la noche del viernes y madrugada del sábado, informaron las autoridades locales.

Un edificio residencial de cinco pisos en el distrito de Solomianskyi resultó dañado por la caída de escombros; se cree que aún hay personas atrapadas en su interior y se registró un incendio en el patio, informó Vitalii Klitschko, alcalde de Kiev, en una publicación en Telegram.

Klitschko indicó que también se reportan personas atrapadas en otro edificio residencial del distrito de Shevchenkivskyi, tras un colapso parcial en el primer y segundo pisos.

En el distrito de Darnytskyin, en otra zona de la capital, había almacenes en llamas.

El ataque se produjo apenas dos días después de que un ataque ruso a gran escala con misiles balísticos y drones en diversas partes de Ucrania matara a 10 civiles e hiriera a más de 50, y de que un misil ruso ingresara en el espacio aéreo de Polonia.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha insistido en la necesidad de que Ucrania cuente con más sistemas Patriot para contrarrestar los ataques con misiles de Rusia.

El mandatario ucraniano afirmó el viernes por la noche que había hablado con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y que conversaron sobre la reunión de principios de esta semana en Washington con el presidente Donald Trump, la cual describió como “positiva y productiva”.

"Los ataques aéreos rusos contra nuestro país continúan y la defensa aérea, específicamente los interceptores para los sistemas Patriot contra misiles balísticos, sigue siendo de máxima prioridad”, escribió Zelenskyy en una publicación en Telegram el viernes.

Trump declaró en una cumbre de la OTAN en Ankara en julio que Estados Unidos otorgaría a Ucrania una licencia para fabricar sistemas Patriot, pero el viernes pareció alejarse de ese compromiso durante una reunión de gabinete en el retiro presidencial de Camp David, Maryland, al decir que aún no había tomado una decisión final sobre el asunto.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.