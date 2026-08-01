Expresidente peruano Ollanta Humala queda libre luego que Tribunal anuló juicio que lo condenó

El expresidente peruano Ollanta Humala abandonó el viernes una cárcel después que la víspera el Tribunal Constitucional anuló un juicio que en 2025 lo sentenció a 15 años de cárcel por lavado de activos tras recibir dinero del gobierno de Venezuela y de la brasileña Odebrecht para sus campañas electorales de 2006 y 2011.

El exmandatario salió en un auto plateado vestido de terno azul y dijo en una desordenada y breve declaración a la prensa que “yo, mi familia y el Partido Nacionalista (el nombre de su partido político) hemos sido víctimas de una persecución política y judicial; el 15 de abril de 2025 fui secuestrado por el Estado”.

El Tribunal Constitucional indicó que Humala fue condenado en 2025 por lavado de activos en la modalidad de receptación patrimonial, una conducta que recién fue sancionada desde 2016 y que castiga a quien recibe o posee bienes de origen delictivo con conocimiento o posibilidad de conocer su procedencia ilícita.

La máxima instancia constitucional usó el mismo razonamiento por el que hace nueve meses ordenó el archivo de otra pesquisa contra la actual presidenta, Keiko Fujimori, que fue investigada por el mismo delito y para quien la fiscalía pedía 35 años de cárcel. A Humala y Fujimori se les acusaba de haber recibido dinero ilícito para sus respectivas campañas presidenciales de 2011 y 2016.

La noche del 15 de abril de 2025 la Corte Superior Nacional condenó a 15 años de prisión a Humala y a su esposa, Nadine Heredia. Humala se presentó a la Corte y, tras la sentencia, fue rodeado de policías y encarcelado de inmediato. Su esposa no asistió y se asiló en Brasil junto al hijo de 15 años de la pareja.

Humala fue enviado a una cárcel construida para expresidentes. En la actualidad alberga a Alejandro Toledo (2001-2006) condenado a 20 años por lavado de activos, Martín Vizcarra (2018-2020) sentenciado por corrupción a 14 años y Pedro Castillo (2021-2022) condenado a 11 años por conspiración para una rebelión.

La Corte Superior sostuvo que Humala y su esposa recibieron 3,6 millones de dólares de Odebrecht y del gobierno del entonces presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013). La pareja realizó actos para ocultar el origen del dinero, incluido el uso de más de 100 personas —varias de modestos recursos— presentados como aportantes. Algunos incluso se enteraron que fueron aportantes cuando fueron requeridos por la justicia.

Humala y su esposa estuvieron presos de forma preventiva entre 2017 y 2018 a pedido de la fiscalía para evitar una posible fuga. Keiko Fujimori también estuvo encarcelada por más de 16 meses durante la investigación de su caso en periodos que abarcaron parte de 2018, 2019 y 2020.

En septiembre de 2025, el abogado de Humala, Wilfredo Pedraza, dijo a The Associated Press que el expresidente —militar retirado de 64 años— dedicaba sus días en prisión a revisar su proceso judicial, correr en el patio y entrenar con un equipo básico de gimnasio.