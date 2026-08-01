Suben a 67 los muertos en la crisis fronteriza entre España y Marruecos en Ceuta

La cifra de muertos en la crisis fronteriza en el territorio español de Ceuta, en el norte de África, con Marruecos aumentó a 67 personas, dijo el gobierno español el sábado.

España anunció la instalación de una barrera de contención a lo largo de la valla del espigón que se adentra en el mar, después de que decenas de miles de migrantes vulneraran la frontera del diminuto enclave costero esta semana.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.