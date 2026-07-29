Una ola de calor amenaza con reavivar el megaincendio de Francia próximo a Burdeos

Los bomberos combatían un megaincendio cuatro veces más grande que la capital de Francia, París, en el suroeste del país mientras enfrentaban temperaturas extremadamente altas que, según las previsiones, superarán los 40 grados Celsius (104º Fahrenheit) el miércoles.

La ola de calor y los vientos previstos podrían dificultar los avances contra el fuego que ha obligado a 220.000 personas a abandonar sus hogares, informaron las autoridades de la región de Gironda, que rodea Burdeos.

En una actualización sobre el enorme operativo de extinción el miércoles por la mañana, las autoridades de Gironda indicaron que la situación durante la noche había sido “tranquila” y que el fuego no se había propagado, aunque sigue sin estar controlado una semana después de su inicio.

La llegada de las temperaturas propias de una ola de calor y los vientos aumentaron el riesgo de que las llamas se reaviven.

Las autoridades de Gironda ordenaron el desalojo de otras 4.000 personas el martes de sitios turísticos a lo largo de la costa atlántica, ampliando lo que podría ser la mayor evacuación en tiempos de paz en Francia.

“La situación sigue siendo complicada. Eso está claro. Aún no estamos fuera de peligro”, manifestó la prefecta de Gironda, Sophie Brocas, el martes por la noche. Pero también dio luz verde para que 60.000 personas regresaran a sus hogares en tres suburbios de Burdeos a los que no llegó el fuego.

Los movimientos opuestos —miles con orden de abandonar complejos turísticos costeros mientras a quienes regresaban se les decía que permanecieran alerta— subrayaron lo precario que seguía siendo la situación del incendio.

En Francia y España, alrededor de 330.000 personas han tenido que abandonar sus hogares y lugares de vacaciones debido a enormes incendios forestales. España se preparaba para su cuarta ola de calor del verano, con varios fuegos aún fuera de control, incluido el mayor de su historia desde que existen registros.

Aun así, las autoridades españolas comenzaron a levantar las órdenes de evacuación y de confinamiento para miles de personas después de que los bomberos lograran avances.

En su momento más violento, el incendio de Gironda creó una gigantesca nube de tormenta, electrificada e iluminada desde dentro. Generó rayos, vientos violentos y nuevos incendios más allá del frente original. El fenómeno, conocido como nube pirocumulonimbus, fue el primero registrado nunca en Francia.

Más de 1.160 kilómetros cuadrados (448 millas cuadradas) se han quemado en Francia este año, según el Ministerio del Interior.

Europa es el continente que más rápido se calienta en el mundo, más del doble del promedio global, según el servicio climático Copernicus de la Unión Europea. Europa occidental registró su junio más caluroso del que se tenga registro, y el calor extremo y la sequía generalizada contribuyeron a la propagación e intensificación de los incendios en Francia y España, de acuerdo con Copernicus.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.