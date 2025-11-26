Francia arresta a cuatro ciudadanos rusos acusados de espionaje

Las autoridades francesas han detenido a miembros de un grupo prorruso y los han acusado de recopilar inteligencia para una potencia extranjera.

El grupo SOS Donbass fue establecido en Francia en 2022. Su fundadora, una ciudadana con doble nacionalidad franco-rusa, fue una de las cuatro personas detenidas.

La Dirección General de Seguridad Interior, o DGSI, el servicio secreto doméstico de Francia que se especializa en contraespionaje, había estado investigando sus actividades durante meses, informó la fiscalía de París.

También fueron detenidos tres hombres, uno de ellos de nacionalidad rusa.

La desarticulación de la presunta operación de inteligencia se produce en medio de nuevas advertencias del presidente francés Emmanuel Macron sobre los esfuerzos de desestabilización rusos dirigidos a Francia, un importante apoyo de Ucrania.

La fiscalía de París identificó a la fundadora detenida de SOS Donbass solo como Anna N. Indicó que la mujer de 40 años nació en Rusia.

También fue arrestado un ruso de 40 años identificado como Vyacheslav P., así como dos ciudadanos franceses referidos como Vincent P., de 63 años, y Bernard F., de 58 años.

La fiscalía señaló que Anna N. ha estado en la mira de la DGSI durante meses y es "sospechosa de haberse acercado a ejecutivos de varias empresas francesas para obtener información relacionada con los intereses económicos franceses", según un comunicado a The Associated Press.

Se indicó que también estaba en contacto con Vyacheslav P., quien supuestamente colocó carteles pro-Rusia en el Arco de Triunfo en septiembre. Los carteles mostraban a un soldado ruso y las palabras "agradece al soldado soviético victorioso".

La fiscalía dijo que Vyacheslav P., quien permanece detenido, fue identificado en imágenes de video como el responsable de colocar los carteles en el monumento de París.

Agregó que Anna N. y Vincent P. enfrentan cargos preliminares de conspiración criminal, contactos de inteligencia con una potencia extranjera y recopilación de información para una potencia extranjera, delitos que pueden ser castigados con hasta 10 años de prisión y grandes multas. Permanecen detenidos.

Se han presentado cargos preliminares de conspiración criminal y contactos de inteligencia con una potencia extranjera contra Bernard F., quien no está detenido pero tiene prohibido salir de Francia y debe presentarse semanalmente ante las autoridades.

Vyacheslav P. enfrenta cargos preliminares de conspiración criminal y daños a la propiedad para servir a una potencia extranjera.

El sitio web de SOS Donbass dice que fue fundado por Anna Novikova después de que visitara el Donbás, el nombre que los rusos usan para las regiones de Donetsk y Luhansk en el este de Ucrania que las fuerzas rusas en gran medida han ocupado. En las redes sociales, SOS Donbass ha identificado previamente a su presidente como alguien llamado Vincent Perfetti.

La organización se describe como una ONG humanitaria que recauda fondos y distribuye ayuda a los residentes de Donbás "que han sido bombardeados por el ejército ucraniano con armas de la OTAN". También dice que quiere "construir un puente de paz entre Europa y Rusia".

Los carteles en el sitio web del grupo muestran un apretón de manos en los colores rusos y las palabras, "Rusia no es mi enemigo".

Funcionarios del gobierno, inteligencia y militares franceses dicen que Rusia ha estado tratando de realizar ciberataques, desinformación y otros esfuerzos de desestabilización contra Francia, tácticas también empleadas contra otros países que apoyan a Ucrania.

La AP ha documentado docenas de incidentes en toda Europa desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2022.

Macron dijo esta semana que Rusia está librando "guerras híbridas" contra Europa, incluyendo el uso de intermediarios.

"Le paga a personas, mercenarios. Ha impulsado a personas a llevar a cabo actividades de desestabilización en nuestros países", afirmó.

