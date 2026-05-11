Hallan 6 muertos en contenedor de carga en patio ferroviario cerca de ciudad fronteriza de Texas

Una médico forense del sur de Texas cree que un golpe de calor pudo haber provocado la muerte de seis personas que se cree que eran inmigrantes y que fueron halladas el domingo por la tarde dentro de un contenedor de carga en un patio ferroviario de Union Pacific, cerca de la frontera con México en Laredo, Texas.

Las personas fueron encontradas el domingo cuando trabajadores inspeccionaban uno de los contenedores, indicó Jose Baeza, portavoz del Departamento de Policía de Laredo.

Policías y bomberos llegaron al lugar poco después. Confirmaron que había seis personas fallecidas, cinco hombres y una mujer, dijo Baeza a los reporteros.

La doctora Corinne Stern, médica forense del condado Webb, está realizando las autopsias y completó una a una mujer mexicana de 29 años que murió de hipertermia, o golpe de calor.

“He determinado que fue una muerte accidental”, dijo. “Creo que los demás individuos probablemente también sucumbieron a un golpe de calor, pero sus exámenes no se han completado en este momento, así que aún no determinaré su causa y manera de muerte”.

Stern encontró tarjetas de identificación y teléfonos celulares que indican que los fallecidos podrían ser de México y Honduras, pero se tomaron huellas dactilares y se compartieron con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos para ayudar a confirmar sus identidades y nacionalidades a través del Programa de Extranjeros Desaparecidos.

La oficina del médico forense también contactó al consulado de México después de identificar a la mujer.

“Fue una escena horrible”, añadió Stern, que señaló que las muertes de inmigrantes son algo común en la región de 10 condados que cubre su oficina. “Esta primavera ha estado más ocupada que en esta misma época del año pasado”, afirmó la médica forense.

Los encuentros en la frontera disminuyeron hacia el final del gobierno de Joe Biden y alcanzaron cifras récord a la baja bajo el segundo gobierno del presidente Donald Trump. En marzo, cerca de 40 personas fueron encontradas por agentes de la Patrulla Fronteriza mientras cruzaban sin autorización legal por Laredo, lo que lo convierte en el tercer sector más activo entre nueve a lo largo de la frontera suroeste, según las estadísticas de la agencia.

De momento se desconoce el historial de viaje del contenedor de carga.

“Union Pacific lamenta este incidente y trabaja estrechamente con las autoridades para investigarlo”, señaló la empresa ferroviaria en un comunicado.

Laredo es un concurrido puerto terrestre de entrada para el comercio en la frontera entre Estados Unidos y México y un punto habitual para el traslado ilegal de personas, aunque las autoridades no han dicho si las seis muertes estuvieron relacionadas con una operación de tráfico de personas.

El año pasado, dos traficantes fueron condenados a cadena perpetua por lo que sigue siendo el intento de tráfico de personas más mortífero del país a través de la frontera entre Estados Unidos y México. Fueron declarados culpables en relación con la muerte de 53 migrantes hallados en la parte trasera de un remolque de tráiler sofocante en Texas en 2022.

El contrabando en trenes que cruzan la frontera ha sido durante mucho tiempo una preocupación, en parte porque los trenes con destino a Estados Unidos a menudo reducen la velocidad o se detienen en México antes de cruzar la frontera. Eso crea una oportunidad para que los traficantes o inmigrantes se suban o escondan drogas u otro contrabando en un tren antes que cruce hacia Estados Unidos.

Union Pacific ha trabajado con las autoridades durante años para abordar el contrabando de drogas y a los intrusos que intentan cruzar la frontera en trenes. Como parte de ese esfuerzo, la empresa ferroviaria ha instalado portales de inspección que escanean los trenes y toman fotografías para ayudar a detectar cualquier anomalía que sugiera contrabando o inmigrantes a bordo del tren.

___

Esta historia se actualiza en todo el texto para cambiar la referencia de vagón de carga a contenedor de carga, según Union Pacific.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.