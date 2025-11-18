Trabajadores arriesgan la vida por mantener el suministro de energía eléctrica en Ucrania

Summary =

Body = Sus amigos a menudo le preguntan a Mykhailo, que trabaja en una planta de energía ucraniana, si se esconde en un refugio cuando Rusia bombardea el sistema energético.

“Si todos los operadores de turbinas se escondieran durante los ataques, no quedaría energía”, afirmó, de pie dentro de la sala de máquinas de una planta de energía térmica. “Tenemos que permanecer en nuestros puestos. ¿Quién más haría el trabajo?”

A casi cuatro años del inicio de la invasión rusa, mantener las luces encendidas en Ucrania se ha convertido en una batalla por sí misma, que se libra a lo largo de una línea de frente en movimiento. Los ingenieros reparan transformadores, patios de maniobras y líneas eléctricas que Rusia ataca una y otra vez con drones cargados de bombas para cazar los camiones de los trabajadores cerca de la frontera. Y ese trabajo de reparación de daños por los ataques rusos ocurre paralelamente a un gran escándalo de malversación y sobornos en la empresa estatal de energía nuclear que ha puesto a altos funcionarios bajo escrutinio.

Desde que comenzó la guerra, al menos 160 trabajadores del sector energético han sido asesinados, incluido un colega de Mykhailo. Más de 300 han resultado heridos. Sin embargo, decenas de miles todavía salen cada día, a veces con miedo, a veces resignados, a menudo impulsados por la silenciosa misión de llevar luz a través de la oscuridad.

Mykhailo ha trabajado en el sector energético durante 23 años y nunca imaginó que su realidad diaria podría ser tan peligrosa. El trabajador habló con la condición de que su apellido, y el de su excolega, Dmytro, no se usaran debido a preocupaciones de seguridad sobre su ubicación.

Mykhailo estaba a solo unos metros de distancia cuando Dmytro fue asesinado. “Simplemente tuve más suerte”, dijo en voz baja.

La AP se reunió con Dmytro en 2024, tras un ataque anterior. En ese momento, el obrero dijo que “trabajaría mientras pudiera”. Murió siete meses después.

Los trabajadores del sector energético se convirtieron en objetivos

En la ciudad de Chernihiv, en el norte del país, Andrii Dzhuma, de 58 años, lleva más de tres décadas reemplazando y reparando las mismas líneas eléctricas que ayudó a construir, cuando los viejos postes de madera fueron reemplazados por unos nuevos, hechos de concreto, y Ucrania aún formaba parte de la Unión Soviética.

Desde el inicio de la guerra, Dzhuma ha reparado casi 100 kilómetros (65 millas) de cables dañados, no para modernizar, sino para restaurar lo que ha sido destruido.

“De alguna manera aún damos luz a la gente”, dijo. Está orgulloso de su trabajo, aunque lo convierte en un posible objetivo.

Para muchos trabajadores del sector energético, darse cuenta de esto cambia poco en su rutina. Siguen presentándose a laborar.

“Es mejor que yo sea un objetivo para Rusia que los civiles o los soldados”, dijo Bohdan Bilous, de 24 años, vestido con su uniforme de trabajo mientras reparaba líneas eléctricas en la ciudad de Shostka, en el norte de Ucrania, que se quedó sin electricidad el mes pasado después de intensos ataques.

Bilous dijo que sus turnos a menudo se extienden más de 12 horas, a veces bajo el zumbido de los drones.

“Si uno me alcanza, por supuesto, será triste para todos. Pero me alegraré de que no haya sido un niño o un edificio residencial. De alguna manera, es una especie de autosacrificio”.

El 10 de octubre, el operador de grúa Anatoliy Savchenko, de 47 años, fue alcanzado por un dron mientras conducía a casa desde una subestación en la región de Chernihiv. Aunque sobrevivió a ese ataque inicial, un segundo dron atacó después de que sus colegas se reunieran para ayudarlo. Savchenko y el trabajador Ruslan Deynega, de 45 años, murieron.

“Nadie pensó que esto podría suceder”, dijo Liudmyla Savchenko, la viuda de Anatoliy. “Especialmente porque ya iban de regreso a casa”.

Los trabajadores saben que la gente depende de ellos

Para Oleksandr Adamchuk, supervisor de reparación y mantenimiento de subestaciones en la región de Kiev, su trabajo se ha convertido en una misión.

“Lo principal es que nuestros soldados mantengan el frente para que los rusos no vengan aquí”, dijo. “Haremos todo lo posible para que la gente no se congele este invierno”.

Tras recibir una llamada en medio de la noche, reúne a su equipo en media hora y se dirige velozmente a una subestación dañada por drones. Su trabajo es tan urgente como el de los rescatistas, dice Adamchuk, quien vivió la ocupación rusa de su pueblo al principio de la guerra.

“Su calor, comodidad y calidad de vida dependen de nosotros”.

El equipo eléctrico que Occidente proporciona para las reparaciones es vital, dijo.

“Nos dan los recursos para seguir reparando. Seguiremos restaurando y restaurando, sin importar si lo arreglamos ayer y hoy vuelve a ser atacado. Ese es nuestro destino, nuestra misión”.

“No existe el cansancio”, agregó, sentado en casa después de un largo día mientras sus tres hijos giran a su alrededor. Su hijo menor, nacido durante la guerra, se aferra a su brazo.

”¿Cuál cansancio? ¡Tiene tres hijos!” interviene su esposa, Olena Adamchuk, con una risa. ”Él descansa en el trabajo”.

Ambos ríen, pero saben que los riesgos son reales.

“Por supuesto, entendemos el peligro”, dijo Oleksandr. Su trabajo le permite estar lejos de las subestaciones durante los ataques aéreos, pero no todos los trabajadores del sector energético tienen esa suerte.

“La luz no viene de las máquinas”

El peligro a menudo pesa en el ánimo de los trabajadores, dijo Mykhailo, pero la mayoría oculta su miedo, y se apoyan y bromean entre ellos.

Regresar después de la muerte de Dmytro no fue fácil.

“Nadie me encadenó aquí. Podría irme en cualquier momento”, dijo Mykhailo. “Pero si renuncio, pierdo mi especialidad, y lo más probable es que tenga que ir al frente”.

No ve buenas opciones.

“Es aterrador y difícil mentalmente”, dijo Mykhailo. “Vas a trabajar sabiendo que tal vez (puedas ser asesinado) ... y simplemente lo haces mediante el esfuerzo y la fuerza de voluntad”.

Dmytro comenzó a trabajar en la industria energética en 1995. Después de que las fuerzas rusas invadieran en 2022, huyó de su ciudad natal en el sur de Ucrania cuando fue ocupada. Su seguridad estaba en riesgo porque se negó a firmar un contrato con las autoridades impuestas por Moscú en la instalación energética donde trabajaba. Tetiana, su esposa, lo describió como “confiable, amoroso, amable y brillante” y dijo que conocía los riesgos de su trabajo.

“A menudo veía miedo en sus ojos cuando iba a trabajar”, dijo. Ese día, al salir, notó que los misiles rusos habían entrado en el espacio aéreo de Ucrania, dijo.

“La luz no viene de las máquinas. Viene de las personas que arriesgan sus vidas para traerla”, dijo Tetiana. “Si dejan de ir a trabajar, no habrá gas, ni calor, ni luz”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.