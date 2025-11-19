Subastan retrete de oro sólido en 12,1 millones de dólares en Nueva York

Un retrato del pintor Gustav Klimt impuso el martes un récord para una obra de arte moderno al venderse por 236 millones de dólares durante una subasta, en la que un retrete completamente funcional de oro sólido --una sátira a los ultrarricos-- alcanzó los 12,1 millones de dólares.

El retrete, obra de Maurizio Cattelan —el provocador artista italiano conocido por pegar un plátano a una pared— fue subastado la noche del martes en Sotheby's en Nueva York. La oferta inicial para la obra de 101 kilogramos (223 libras) de oro de 18 quilates fue de aproximadamente 10 millones de dólares.

Cattelan ha dicho que la pieza, titulada "America", satiriza la superriqueza.

"Comas lo que comas, un almuerzo de 200 dólares o un hot dog de 2 dólares, los resultados son los mismos, en lo referente al retrete", dijo una vez. Sotheby's, por su parte, calificó la obra como un "comentario incisivo sobre la colisión entre la producción artística y el valor de la mercancía".

El "Retrato de Elisabeth Lederer" de Klimt se vendió después de una guerra de ofertas de 20 minutos, convirtiéndose también en la obra de arte más cara que haya vendido Sotheby's a nivel mundial. El retrato fue uno de los pocos del artista austríaco que sobrevivió intacto a la Segunda Guerra Mundial. Muestra a la joven hija de uno de los clientes de Klimt y se mantuvo separada de sus otras pinturas que ardieron en un incendio en un castillo austríaco.

La pieza formaba parte de la colección del multimillonario Leonard A. Lauder, heredero del gigante de cosméticos The Estée Lauder Companies. Falleció a principios de este año.

El retrete, que había sido propiedad de un coleccionista anónimo, fue uno de los dos que creó Cattelan en 2016. El otro se exhibió en 2016 en el Museo Guggenheim de Nueva York, el cual se ofreció a prestarlo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando pidió prestado un cuadro de Van Gogh. Luego, la pieza fue robada mientras estaba en exhibición en el Palacio de Blenheim, la mansión de campo donde nació Winston Churchill, en Inglaterra.

Dos hombres fueron condenados por el robo del retrete, pero no está claro qué hicieron con él. Los investigadores no tienen conocimiento de su paradero, pero creen que probablemente fue desmantelado y fundido.

"America" se exhibió en la sede de Sotheby's en Nueva York en las semanas previas a la subasta.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.