Bombardeo ruso con drones y misiles causa al menos 11 muertos en la región de Kiev

Rusia lanzó un gran asalto aéreo en la capital de Ucrania y en sus inmediaciones que duró varias horas y dejó al menos 11 muertos y más de una docena de heridos, incluidos tres niños, informaron las autoridades locales.

De acuerdo con fuerza aérea de Ucrania, las fuerzas del Kremlin iniciaron el ataque a las 6 de la tarde del lunes y emplearon misiles balísticos, de crucero y antirradiación, así como 218 drones y señuelos. Según los reportes, cerca de un tercio de los aviones no tripulados eran propulsados a reacción.

Los principales objetivos de la ofensiva fueron las regiones de Kiev y Odesa, señaló la fuerza aérea en un comunicado en Telegram.

Los ataques nocturnos supusieron el sexto día consecutivo de la campaña rusa contra Kiev, tras un tramo sin precedentes de alertas de ataque aéreo que comenzó la semana pasada.

Las advertencias continuaron a un ritmo casi constante durante el resto de la semana, en un bombardeo sostenido de varios días en el que se ha recurrido cada vez más al uso de drones rápidos propulsados por reacción. Los implacables ataques han sometido a Kiev y a sus residentes a peligros y trastornos prolongados, con bombardeos tanto durante la noche como el día.

El último ataque alcanzó infraestructura civil y edificios residenciales en varios distritos de la capital y dejaron ocho fallecidos en Kiev y otros tres en la región circundante.

El operativo ruso se cobró la vida de siete personas en el distrito Darnytskyi de la ciudad, informaron las autoridades. El servicio de emergencias señaló que una persona resultó gravemente herida y fue hospitalizada. En otro punto del distrito, una explosión causó dos heridos, uno de ellos menor.

El servicio de emergencias informó en un comunicado que una octava persona murió en el distrito Holosiivskyi cuando un edificio no residencial fue golpeado y se incendió. En el distrito Solomianskyi, el impacto de un dron alcanzó un inmueble residencial y causó daños. Los equipos de emergencia rescataron a un hombre y liberaron a una mujer atrapada bajo los escombros.

Las otras tres víctimas mortales estaban en zonas de la región de Kiev fuera de la ciudad, y 12 resultaron heridas. En Boryspil, tres autos se incendiaron.

Los equipos de emergencia evacuaron a 48 personas y rescataron a dos de debajo de los escombros. Ocho personas resultaron heridas, incluidos dos niños. También en Boryspil, un camión se incendió en una instalación de infraestructura, lo que dañó el edificio. Emergencias indicó que dos personas fallecieron y tres mas sufrieron lesiones. Una estación de servicio en Boryspil también sufrió daños, lo que causó la muerte de una persona.

La región de Odesa fue objeto de una importante ofensiva rusa durante la noche, que dañó infraestructura civil e hirió a una persona, manifestó el jefe regional Oleh Kiper.

Dos edificios residenciales resultaron dañados y se registró un incendio en una fábrica de costura. Además, las tropas de Moscú atacaron el cruce internacional de ferry de Orlivka en la frontera con Rumania, agregó.

Las fuerzas ucranianas afirmaron que destruyeron o anularon 199 objetivos aéreos, incluidos cinco misiles balísticos y 187 drones. Se registraron impactos de misiles y drones en 28 lugares, mientras que restos de objetivos interceptados cayeron en otros 10, agregaron.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.