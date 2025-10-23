Aviones militares rusos violaron el espacio aéreo de Lituania, dice su presidente

Aviones militares rusos violaron brevemente el espacio aéreo de Lituania el jueves por la noche, afirmó el presidente lituano, condenando lo que calificó como una flagrante violación de la integridad territorial de su país, miembro de la Unión Europea y de la OTAN.

El ministerio de Relaciones Exteriores de Lituania planeaba convocar a representantes de la embajada rusa en Vilna, la capital lituana, para protestar por la violación, dijo el presidente Gitanas Nausėda en X.

“Se trata de una flagrante violación del derecho internacional y de la integridad territorial de Lituania. Una vez más, confirma la importancia de fortalecer la preparación de la defensa aérea europea”, escribió Nausėda en X.

Hasta el momento, Moscú no ha hecho ningún comentario.

Las naciones bálticas ya han estado en alerta máxima debido a la agresión del Kremlin contra Ucrania. Y en las últimas semanas, una serie de misteriosos incidentes con drones y violaciones del espacio aéreo por parte de aviones de guerra rusos han alimentado las preocupaciones de que el presidente ruso Vladímir Putin podría estar poniendo a prueba los reflejos defensivos de la OTAN.

Algunos líderes han acusado a Putin de librar una guerra híbrida en Europa. Moscú niega estar sondeando las defensas de la OTAN.

Las fuerzas armadas lituanas dijeron en un comunicado que alrededor de las 6 de la tarde del jueves, hora local, dos aviones militares rusos volaron en el espacio aéreo lituano por unos 700 metros (765 yardas). Los aviones SU-30 y el avión de reabastecimiento IL-78 se alejaron después de unos 18 segundos.

Las fuerzas armadas lituanas creen que los aviones militares podrían haber estado realizando ejercicios de reabastecimiento en el vecino enclave ruso de Kaliningrado.

Dos aviones de combate españoles, que habían realizado misiones de vigilancia aérea de la OTAN, fueron desplegados y volaron hacia el área.

También el jueves, Nausėda asistió a una cumbre en la sede del Consejo Europeo en Bruselas, donde los líderes de la UE respaldaron un plan para garantizar que Europa pueda defenderse de un ataque externo para finales de la década. El plan se denomina Preparación 2030.