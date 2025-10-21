Autoridades polacas detienen a ocho personas por presunto complot de sabotaje, dice Tusk

Las autoridades polacas detuvieron a ocho personas en los últimos días bajo sospecha de preparar actos de sabotaje en varios lugares del país, afirmó el martes en X el primer ministro, Donald Tusk.

Tomasz Siemoniak, ministro de Polonia encargado de coordinar los servicios especiales, escribió en X que las acciones a las que se refirió Tusk involucraban "realizar reconocimiento de instalaciones militares e infraestructura crítica, preparar recursos para el sabotaje y llevar a cabo ataques directamente".

Las autoridades polacas han detenido a decenas de personas por sospechas de sabotaje y espionaje desde la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022.

