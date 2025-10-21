Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Autoridades polacas detienen a ocho personas por presunto complot de sabotaje, dice Tusk

Associated Press
Martes, 21 de octubre de 2025 05:16 EDT
POLONIA-SABOTAJE
POLONIA-SABOTAJE (AP)

Las autoridades polacas detuvieron a ocho personas en los últimos días bajo sospecha de preparar actos de sabotaje en varios lugares del país, afirmó el martes en X el primer ministro, Donald Tusk.

Tomasz Siemoniak, ministro de Polonia encargado de coordinar los servicios especiales, escribió en X que las acciones a las que se refirió Tusk involucraban "realizar reconocimiento de instalaciones militares e infraestructura crítica, preparar recursos para el sabotaje y llevar a cabo ataques directamente".

Las autoridades polacas han detenido a decenas de personas por sospechas de sabotaje y espionaje desde la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Relacionados

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in