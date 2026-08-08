Ataques rusos matan a 4 en Kiev y alrededores ante falta de defensas antiaéreas

Cuatro personas, entre las que había un menor, fallecieron en ataques rusos contra la capital ucraniana, Kiev, y la región circundante, informaron funcionarios locales el sábado, mientras Ucrania atacaba otra refinería de petróleo en Rusia.

Los residentes soportan constantes andanadas de drones y misiles que las mermadas defensas antiaéreas de ucranianas apenas logran contrarrestar en medio de la invasión a gran escala de Moscú, que dura ya más de cuatro años, mientras que los repetidos ataques ucranianos contra instalaciones petroleras han causado escasez de combustible y han inquietado a los rusos.

Abuelos y nieto mueren en la región de Kiev

Dos abuelos y su nieto de 3 años murieron después de que múltiples aviones no tripulados rusos destruyeran su vivienda en el distrito de Brovary, en la región de Kiev, al noreste de la capital ucraniana a primera hora del sábado.

Otros tres integrantes de la misma familia y un vecino que acudió a ayudarlos fueron hospitalizados, de acuerdo con las autoridades locales. El ataque redujo la casa a escombros y destrozó construcciones anexas y automóviles.

En Kiev, el presidente, Volodymyr Zelenskyy afirmó que al menos otra persona murió en un “ataque con seis misiles balísticos contra infraestructura civil”.

En su reporte diario, la fuerza aérea de Ucrania señaló que derribó o interceptó 135 de los 151 drones disparados por Rusia durante la noche. La ofensiva incluyó también seis misiles balísticos y otros proyectiles guiados.

Rusia ha golpeado sin descanso zonas civiles de Ucrania, aunque Moscú insiste en que sus fuerzas apuntan únicamente a instalaciones militares.

El Kremlin está aprovechando la escasez crítica del país de interceptores para los sistemas Patriot de fabricación estadounidense, el único arma de defensa antiaérea en su arsenal capaz de derribar misiles balísticos.

Zelenskyy ha suplicado a otros países, especialmente a Estados Unidos, que envíen más munición, ahora más escasa por la guerra con Irán. De no ser así, quiere fabricar munición para los Patriot en Ucrania u obtener permiso de Elon Musk para usar su sistema de comunicaciones satelitales Starlink para guiar ataques dentro de Rusia que puedan alcanzar sus lanzadores de misiles.

Tras las últimas ofensivas, Zelenskyy pidió en X más sanciones para “impedir la producción de estos misiles balísticos”, junto con “capacidades antibalísticas” y “misiles interceptores”.

Las defensas antiaéreas de Ucrania derribaron alrededor de 5.300 drones y misiles el mes pasado, dijo el viernes el Ministerio de Defensa de Kiev, poco menos del 60% de los cerca de 9.000 aviones no tripulados y proyectiles disparados por Rusia en el mismo periodo.

Ucrania golpea instalación petrolera rusa

En Rusia, cinco personas resultaron heridas debido a un incendio en la refinería de petróleo de Ilsky, en la región sureña de Krasnodar, causado por la caída de restos de un dron, explicaron las autoridades locales.

Los ataques ucranianos de largo alcance con drones y misiles, que son casi diarios y emplean armas de fabricación nacional, han castigado durante meses instalaciones petroleras rusas. La campaña ha provocado una crisis de combustible que avergüenza al Kremlin.

Zelenskyy en Serbia para conversaciones

Los últimos ataques se produjeron horas después de que Zelenskyy llegara el viernes para su primera visita oficial a Serbia, uno de los pocos países europeos que han mantenido una relación amistosa con Rusia pese a su invasión de Ucrania.

“Hay conversaciones importantes programadas para hoy y mañana”, indicó el mandatario el viernes, añadiendo que se reunirá con su homólogo, Aleksandar Vucic, y con el primer ministro, Djuro Macut.

“Hablaremos de ampliar los lazos económicos entre nuestros países, de las relaciones con la Unión Europea y de otras áreas en las que podamos encontrar oportunidades prácticas que beneficien a nuestros pueblos, así como de cuestiones de seguridad”., explicó Zelenskyy.

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La periodista de The Associated Press Elise Morton en Londres contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.