El Senado de EEUU aprueba proyecto de sanciones a Rusia negociado por el fallecido Lindsey Graham

El Senado aprobó de forma abrumadora el viernes un severo paquete de sanciones contra Rusia, resultado de una campaña de un año del fallecido senador Lindsey Graham para reforzar el apoyo de Estados Unidos a Ucrania e intentar presionar al presidente Vladímir Putin mientras se prolonga la extenuante guerra.

La ley bipartidista, que la cámara alta aprobó por 86 votos a favor y 11 en contra, penalizaría a los países que sigan comprando petróleo, gas y otras exportaciones rusas, con el objetivo de privar a Putin de los ingresos que financian guerra. Se concretó después de que el presidente ucraniano Volodímir Zelenskyy visitara el Capitolio horas después del funeral de Graham, se reuniera con senadores de ambos partidos y observara desde la galería cómo el Senado realizó la semana pasada las primeras votaciones de procedimiento sobre la amplia legislación.

“Hoy, el presidente Zelenskyy está observando desde Ucrania, y Putin está observando desde Moscú”, manifestó el senador demócrata Richard Blumenthal, quien había trabajado con Graham en el paquete.

“Me gustaría pensar que Lindsey Graham también está observando”, agregó. “Hoy le decimos al pueblo de Ucrania: No están solos. Y hoy le decimos a Vladímir Putin: No conquistará Ucrania”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.