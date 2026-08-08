Todd Blanche confirmado como secretario de Justicia de Trump en ajustada votación nocturna

El Senado confirmó a Todd Blanche para el cargo de secretario de Justicia en una votación celebrada en la madrugada del sábado, consolidando el control del exabogado personal del presidente, Donald Trump, sobre un Departamento de Justicia que el mandatario republicano ha tratado de doblegar a su voluntad.

El Senado, controlado por los republicanos, votó por 50 votos a favor y 49 en contra, convertir a Blanche en el segundo secretario de Justicia confirmado desde que Trump regresó a la Casa Blanca el año pasado con el deseo declarado de usar el departamento para investigar a sus enemigos políticos. Aunque Blanche ya dirigía la agencia de forma interina, su confirmación podría darle margen para impulsar la agenda gubernamental con más agresividad aún.

La votación se produjo tras una turbulenta batalla por la confirmación que dejó al descubierto profundas preocupaciones —tanto de algunos republicanos como de demócratas— sobre el nombramiento de un aliado cercano de Trump al frente de un departamento que históricamente se ha enorgullecido de su independencia de la Casa Blanca.

Al final, Blanche fue confirmado por el margen más estrecho posible, con la oposición de dos republicanas: las senadoras Susan Collins, de Maine, y Lisa Murkowski, de Alaska.

El camino hacia su confirmación fue inusualmente accidentado, en gran medida debido a las preocupaciones republicanas por un polémico acuerdo para resolver la demanda de Trump contra el Servicio de Impuestos Internos.

Bajo presión, Blanche prometió públicamente por escrito que el departamento abandonaría el fondo de compensación de 1.800 millones de dólares propuesto por Trump para los aliados del presidente, incluidos quienes atacaron el Capitolio el 6 de enero de 2021, y que limitaría otra parte del acuerdo diseñada para proteger al presidente y a su familia de auditorías fiscales del Servicio de Impuestos Internos.

Sus gestiones fueron suficientes para convencer al senador republicano Bill Cassidy —el voto decisivo—, quien respaldó a Blanche la mañana del viernes. Cassidy manifestó que quizá ningún otro nominado pudiera dirigir mejor el departamento bajo el mandato de Trump y sugirió que el papel de Blanche como exabogado defensor penal del mandatario puede hacer que sea más eficaz para resistir a sus exigencias.

“Esto no es un referéndum sobre el presidente Trump. Es una decisión sobre el señor Blanche en circunstancias muy específicas”, afirmó Cassidy, que este año perdió sus primarias frente a un rival respaldado por Trump.

El senador Dick Durbin, de Illinois, el demócrata de mayor rango en el Comité Judicial del Senado, señaló que confirmar a Blanche sería un “grave error”. Rogó a sus colegas no posicionarse del “lado equivocado” de la historia.

“Si hay un momento en la historia en el que necesitamos a un secretario de Justicia intachable, claramente dedicado a poner fin a la corrupción, incluso en los niveles más altos de nuestro gobierno, es ahora", expresó Durbin.

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Los periodistas de The Associated Press Bill Barrow, Kevin Freking y Mary Clare Jalonick contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.