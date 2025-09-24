Trump se dice víctima de "triple sabotaje" en la ONU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que fue víctima de "tres eventos muy siniestros" durante su participación en Naciones Unidas el martes y que el Servicio Secreto investigará los asuntos.

Trump asistió a la Asamblea General de la ONU, donde criticó al organismo mundial por no aprovechar su potencial. También criticó a los aliados de Estados Unidos en Europa por su manejo de la guerra en Ucrania y por aceptar a inmigrantes, mientras decía a otros mandatarios que sus naciones se estaban "yendo al infierno".

En sus redes sociales, Trump indicó que estaba de mal humor en la ONU debido a una serie de percances que insinuó eran parte de una conspiración en su contra.

Primero, la escalera mecánica se detuvo "bruscamente" mientras Trump y su séquito iban en ella, un evento que Trump calificó de "absolutamente sabotaje".

Stephane Dujarric, el portavoz de la ONU, dijo que un camarógrafo de la delegación de Estados Unidos que corrió delante de Trump pudo haber activado "inadvertidamente" el mecanismo de parada en la parte superior de la escalera mecánica.

"Las personas que lo hicieron deberían ser arrestadas", se quejó Trump en Truth Social.

En segundo lugar, Trump dijo que su teleprompter se quedó "completamente en negro" durante su discurso en la ONU. El problema con esa acusación es que la Casa Blanca era responsable de operar el teleprompter para el presidente, según un funcionario de la ONU que habló bajo condición de anonimato debido a la delicadeza del asunto.

En tercer lugar, Trump dijo que el sonido estaba apagado en la ONU mientras hablaba, y que la gente solo podía escuchar sus comentarios si tenían intérpretes hablando en auriculares. Trump dijo que su esposa, Melania, le dijo que no podía escuchar lo que decía.

"Esto no fue una coincidencia, esto fue un triple sabotaje", afirmó Trump, quien está buscando una investigación sobre el asunto.

Trump pidió a la ONU que guarde sus cintas de seguridad respecto a la escalera mecánica, ya que el Servicio Secreto estará involucrado en la investigación. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.