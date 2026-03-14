Ataque ruso en la región de Kiev mata a cuatro y hiere a 15

Un ataque combinado de misiles y drones contra la región de Kiev mató al menos a cuatro personas e hirió a por lo menos a 15 durante la noche hasta el sábado, informó el jefe de la administración regional de la capital ucraniana.

Tres de los heridos están en estado crítico, de los cuales dos están siendo sometidos a cirugía, indicó Mykola Kalashnyk. El ataque alcanzó cuatro distritos y dañó edificios residenciales, instituciones educativas, empresas e infraestructura crítica, agregó Kalashnyk en redes sociales.

Los ataques se produjeron días después de que Estados Unidos pospusiera las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania previstas para esta semana, citando la guerra en Oriente Medio.

Mientras misiles y bombas de Estados Unidos e Israel caen sobre Irán, Rusia ha respondido con palabras de indignación, pero sin acciones para apoyar a su aliado. La incapacidad de Moscú para ayudar a otro aliado, tras el derrocamiento en 2024 del exgobernante sirio Bashar Assad y el arresto en enero del líder venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, puso de relieve los límites de su influencia.

Sin embargo, el Kremlin espera cosechar beneficios de la guerra en Irán. Ya está obteniendo ganancias por un aumento de los precios mundiales de la energía, y podría esperar que la guerra en Oriente Medio desvíe la atención de Ucrania y agote los arsenales occidentales.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy afirmó el viernes que la exención de 30 días otorgada por Estados Unidos a las sanciones sobre el petróleo ruso en medio de la guerra en Irán “no es la decisión correcta” y no ayudará a poner fin a la invasión rusa de Ucrania, que ya supera los cuatro años.

“Este alivio por sí solo por parte de Estados Unidos podría proporcionarle a Rusia unos 10.000 millones de dólares para la guerra”, manifestó Zelenskyy. “Esto ciertamente no ayuda a la paz”.

A principios de esta semana, funcionarios rusos y ucranianos afirmaron ambos haber logrado avances en el frente: Ucrania dijo que hizo retroceder a las fuerzas de Moscú en algunos puntos de la línea del frente, y el Kremlin insistió en que la invasión rusa de su vecino está avanzando.

Mientras tanto, han continuado los ataques casi diarios de Rusia contra zonas civiles ucranianas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.