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Misil impacta en helipuerto de la embajada de EEUU en Bagdad

IRÁN-EEUU
IRÁN-EEUU (AP)

Un misil impactó en un helipuerto dentro del complejo de la embajada de Estados Unidos en Bagdad, manifestaron dos funcionarios de seguridad iraquíes.

Imágenes de The Associated Press mostraron una columna de humo elevándose el sábado por la mañana sobre el complejo.

El extenso complejo de la embajada, una de las mayores instalaciones diplomáticas de Estados Unidos en el mundo, ha sido atacado repetidamente con cohetes y drones lanzados por milicias alineadas con Irán.

La embajada no emitió comentarios por el momento. El viernes renovó su alerta de seguridad de Nivel 4 para Irak, advirtiendo que Irán y grupos de milicias alineadas con Teherán ya han llevado a cabo ataques contra ciudadanos, intereses e infraestructura de Estados Unidos, y que “podrían seguir atacándolos”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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