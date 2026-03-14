Surcorea dice que Norcorea lanzó unos 10 misiles al mar en una demostración de fuerza

Corea del Norte disparó el sábado unos 10 misiles balísticos hacia su mar oriental, informó el ejército de Corea del Sur, escenificando su propia demostración de fuerza mientras el rival Sur realiza un ejercicio militar conjunto con Estados Unidos.

El Estado Mayor Conjunto surcoreano indicó que los misiles fueron disparados desde un área cerca de la capital norcoreana, Pyongyang, pero no dijo qué distancia recorrieron. El Ministerio de Defensa de Japón apuntó que las armas cayeron en aguas fuera de la zona económica exclusiva del país.

El Estado Mayor Conjunto surcoreano manifestó que el ejército ha intensificado la vigilancia y está manteniendo la preparación ante posibles lanzamientos adicionales, mientras comparte estrechamente información con Estados Unidos y Japón.

El lanzamiento se produjo en momentos en que Estados Unidos y Corea del Sur realizan sus ejercicios militares conjuntos anuales de primavera en los que participan miles de soldados, mientras el gobierno de Trump también libra una guerra en Oriente Medio.

La guerra ha generado preocupaciones sobre posibles fallas de seguridad en Corea del Sur y medios locales —citando imágenes de cámaras de seguridad y otras imágenes— han especulado que Estados Unidos está reubicando algunos activos de defensa antimisiles estacionados en el país para apoyar operaciones contra Irán.

Cuando The Associated Press preguntó esta semana si las estadounidenses en Corea del Sur estaban trasladando misiles interceptores de su sistema Terminal High Altitude Area Defense, o THAAD, en Seongju a Oriente Medio, la oficina del presidente Lee Jae Myung señaló que no podía confirmar detalles sobre operaciones militares estadounidenses.

La oficina insistió en que la posible reubicación de activos militares estadounidenses no afectaría la postura de defensa de los aliados contra Corea del Norte con armas nucleares, al tiempo que citó la fortaleza militar convencional de Corea del Sur. Antes dio una respuesta similar a reportes sobre la posible reubicación de sistemas de defensa antimisiles Patriot desde Corea del Sur.

Corea del Norte considera los ejercicios militares como simulacros de invasión y a menudo los utiliza como pretexto para intensificar sus propias demostraciones militares o pruebas de armas.

En años anteriores, el Norte ha realizado numerosos lanzamientos de misiles o artillería mientras los describía como simulaciones de ataques nucleares contra objetivos en Corea del Sur.

El lanzamiento se produjo días después de que la poderosa hermana del líder norcoreano Kim Jong Un criticara el martes a Washington y Seúl por seguir adelante con sus ejercicios en un momento peligroso para la seguridad global, y advirtiera que cualquier desafío a la seguridad del Norte traería “terribles consecuencias”.

Sin referirse directamente a la guerra con Irán, Kim Yo Jong denunció que los ejercicios entre Estados Unidos y Corea del Sur socavan la estabilidad regional en un momento en que la estructura de seguridad global se está “derrumbando rápidamente y estallan guerras en diferentes partes del mundo debido a los actos imprudentes de forajidos internacionales”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte ha emitido declaraciones separadas denunciando los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán y expresando apoyo al nuevo líder supremo iraní Mojtaba Jamenei.

El ejercicio Freedom Shield, de 11 días hasta el 19 de marzo, es uno de los dos ejercicios anuales realizados por los ejércitos de Estados Unidos y Corea del Sur. Los simulacros, en gran medida simulados por computadora, están diseñados para poner a prueba las capacidades operativas conjuntas de los aliados, al tiempo que incorporan escenarios de guerra y desafíos de seguridad en evolución. Freedom Shield estará acompañado por un programa de entrenamiento de campo llamado Warrior Shield.

Corea del Norte ha rechazado repetidamente los llamados de Washington y Seúl para reanudar la diplomacia destinada a reducir su programa nuclear. Las conversaciones se descarrilaron en 2019 tras el colapso de la segunda cumbre de Kim Jong Un con el presidente estadounidense Donald Trump durante su primer mandato.

Kim ha hecho de Rusia la prioridad de su política exterior, enviando miles de soldados y grandes cantidades de equipo militar para apoyar la guerra de Moscú en Ucrania, posiblemente a cambio de ayuda y tecnología militar.

___________________________________

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Yuri Kageyama y Mayuko Ono en Tokio.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.