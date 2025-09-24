Arquitecto chino Yu Kongjian muere en accidente aéreo en Pantanal de Brasil

Una avioneta se estrelló en Brasil, matando a cuatro personas, incluido el distinguido arquitecto y urbanista chino Yu Kongjian, informó el vicepresidente de Brasil el miércoles.

El accidente ocurrió el martes por la noche cuando la aeronave intentaba aterrizar en una granja ubicada aproximadamente a 100 kilómetros (62 millas) del municipio de Aquidauana, en el estado de Mato Grosso do Sul, informaron los bomberos.

No ha habido información sobre la causa del accidente.

Yu concibió la idea de las "ciudades esponja", que buscan mitigar el impacto del cambio climático mediante el uso de "infraestructura verde" para crear ciudades resistentes a las tormentas.

Argumentó que al crear grandes espacios para retener agua en los centros urbanos, como parques y estanques, se puede absorber la lluvia extrema, ayudando a prevenir inundaciones.

Era conocido por sus "notables contribuciones al urbanismo sostenible, la preservación de la biodiversidad y la protección del planeta", afirmó el vicepresidente Geraldo Alckmin en X, añadiendo que el legado de Yu continuará inspirando a aquellos dedicados a la causa ecológica.

Yu fundó el Colegio de Arquitectura y Paisaje en la Universidad de Beijing, una de las universidades más prestigiosas de China.

La universidad no respondió a una solicitud de comentarios.

Los cineastas Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz y Rubens Crispim Jr, y el piloto Marcelo Pereira de Barros, también murieron en el accidente, dijo Alckmin.

El departamento local de bomberos militares fue llamado alrededor de las 8:10 de la tarde el martes para responder a un accidente de avión, informaron los bomberos.

La operación de búsqueda y rescate duró aproximadamente nueve horas.

Yu y los cineastas formaban parte de un equipo que producía un documental sobre los humedales del Pantanal, los humedales tropicales más grandes del mundo.

El Pantanal, alimentado por afluentes del río Paraguay y ubicado principalmente en Brasil, es un centro de biodiversidad y un destino popular para los turistas que desean ver jaguares, guacamayos, caimanes, capibaras y aves migratorias en su hábitat natural.

En una entrevista con The Associated Press en 2022, Yu criticó gran parte de la infraestructura moderna de Asia por estar construida sobre ideas importadas de Europa, que, según él, no se adaptan al clima monzónico que prevalece en gran parte del continente.

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Fu Ting en Washington DC y Mauricio Savarese en Sao Paulo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.