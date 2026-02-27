AP Explica: ¿Qué está pasando con los puertos en las entradas del Canal de Panamá?

Panamá ocupó los dos puertos en las entradas del canal interoceánico luego de que quedara firme el fallo de la Corte Suprema de Justicia que había declarado inconstitucional la concesión al conglomerado hongkonés CK Hutchison.

El gobierno del presidente José Raúl Mulino emitió un decreto ordenando la ocupación temporal por “motivo de interés social urgente” y aprobó que las empresas APM Terminals, subsidiaria del grupo danés Maerks, y TIL Panamá, subsidiaria de la belga Mediterranean Shipping Company (MSC), administraran temporalmente las terminales de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), respectivamente, mientras se realiza una nueva licitación.

Panama Ports Company (PPC), la filial de Hutchison, rechazó la ocupación calificándola de ilegal y anunció que recurrirá a un arbitraje internacional para reclamar por eventuales daños o compensaciones derivadas de la terminación del contrato, sin definir montos. También amenazó con demandar a APM Terminals si opera la concesión, aunque el grupo danés respondió que no es parte del proceso legal.

La saga en torno a los dos puertos panameños forma parte de una rivalidad más amplia entre Washington y Beijing de la que el país centroamericano quedó en medio después de que el presidente estadounidense Donald Trump alegara, incluso mucho antes de asumir su segundo mandato, que China estaba controlando el Canal de Panamá. En marzo pasado y en medio de las presiones de Trump, CK Hutchison anunció la venta de ambos puertos como parte de una transacción más amplia a un consorcio que incluye a la firma de inversión estadounidense BlackRock, pero eso provocó una rápida intervención del gobierno chino, que paralizó el acuerdo.

Lo que hay que saber sobre lo que está pasando:

¿Por qué importan estos puertos?

Aunque Panamá tiene apenas algo más de cuatro millones de habitantes y no es un gran exportador o importador, su sistema portuario es un centro de transbordo global, lo que significa que los contenedores no tienen como destino final Panamá sino que llegan en barcos de gran tamaño desde Asia, Europa o la costa oeste de América, se descarga temporalmente y luego se redistribuye a diversas rutas.

A lo largo del canal interoceánico operan cinco puertos considerados de talla mundial, tres en el Atlántico y dos en el Pacífico, entre ellos los dos que operaban PPC.

En 2025 esas terminales, más un sexto puerto situado fuera del canal, movilizaron cerca de 9,9 millones de TEUs, esto en unidades de contenedores fueron 5,5 millones, una cifra que equivale aproximadamente a un poco menos del 10 y 12% de lo que mueve el puerto de Rotterdam en Países Bajos —el más grande de Europa—, pero que representa entre 4% y 5% de la carga mundial, según explicó Ángel Sánchez, presidente del Consejo Empresarial Logístico en Panamá.

Balboa y Cristóbal manejaron juntos casi 3,9 millones de TEUs, alrededor del 39% del total nacional y en movimiento de contenedores fueron 2,1 millones.

¿Qué efectos tiene todo esto en el Canal de Panamá?

Pese a que son los puertos terminales del canal, Cristóbal y Balboa no son manejados por el ente autónomo que opera la ruta interoceánica, conocida como Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Una vez el fallo adverso al contrato de concesión de PPC quedó ejecutado, la ACP comunicó que las operaciones de la vía continúan de forma normal y segura y que se mantenía en comunicaciones con las entidades del gobierno central para las operaciones de los buques que arriban a dichas terminales portuarias, ya que los pilotos del canal son los que anclan los buques en los puertos por encontrarse en aguas de la vía marítima comercial.

La ACP está en proceso de licitar dos nuevos puertos en las mismas áreas que estarían bajo su administración.

¿Qué hizo el gobierno tras el fallo?

Decretó la ocupación de ambos recientos portuarios, aunque el Mulino aclaró que no se trata de una expropiación, sino una medida urgente para garantizar la operación de dichas terminales estratégicas, sin afectar a los más de 7.000 trabajadores.

Encargó la operación eventual —durante 18 meses— a APM Terminals y TIL Panamá, a las que el Estado pagará 26 y 15 millones de dólares, respectivamente, durante ese periodo. El gobierno ha reiterado que Maerks y MSC son las dos mayores operadoras navieras y portuarias del mundo.

El jueves, el presidente Mulino aseguró que ambos puertos “avanzan rápidamente en la normalización”.

Pero al mismo tiempo, las autoridades judiciales, en colaboración con la Autoridad Marítima de Panamá, llevaron a cabo diligencias esta semana en las que han allanado oficinas y sacaron cajas con documentación de PPC como parte de una investigación de oficio. La empresa portuaria rechazó duramente el viernes lo que llamó una irrupción grave que va en contra del estado de derecho y de la seguridad jurídica.

¿Cómo reaccionaron Hutchison y China?

PPC ya anunció un arbitraje internacional contra el Estado panameño el 3 de febrero, días después de conocido el fallo en su contra. Acusó al gobierno de mantener “una campaña del Estado panameño dirigida específicamente contra PPC y su contrato de concesión, a través de un año marcado por una serie de acciones abruptas... que culminaron en daños graves y daños adicionales inminentes”.

La empresa sostiene que sus derechos como inversionista fueron vulnerados y solicitó una indemnización, sin revelar monto, aunque el ministro panameño de Economía, Felipe Chapman, señaló que la cifra que está solicitando la empresa supera los 1.500 millones de dólares.

Mientras la Oficina de Comercio y Desarrollo Económico de Hong Kong señaló que presentó “enérgicas protestas” ante el consulado de Panamá y que “apoyará decididamente los derechos e intereses legítimos de las corporaciones de Hong Kong en el extranjero”.

Mulino respondió que respeta el fallo de la corte y ante posibles amenazas o represalias de China, dijo que no cree que eso suceda al destacar que el gigante asiático necesita del canal. “Cuidado y nos necesitan más ellos que nosotros a ellos”, señaló recientemente.

¿Dónde entra EEUU?

Aunque el canal es administrado exclusivamente por Panamá desde su traspaso por Estados Unidos el 31 de diciembre de 1999 –en cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter--, Trump reclamó desde poco antes de asumir su segundo mandato que la vía era controlada por los chinos y amenazó con la posibilidad de retomar su administración. Su secretario de Estado, Marco Rubio, visitó Panamá en su primer viaje al extranjero como jefe de la diplomacia de su país y exigió que no se toleraría lo que llamó la influencia china en la vía. Aludió al control de la empresa de Hong Kong en los puertos.

Posteriormente, CK Hutchison Holdings anunció la venta de 43 puertos globales por unos US$23,000 millones a un consorcio que incluye a la firma estadounidense BlackRock. La operación abarca los dos puertos en Panamá y otras 41 terminales en Europa, Asia, Australia, América Latina, Oriente Medio y África. El acuerdo se ha retrasado por el proceso judicial en Panamá y por el aumento de tensiones entre Washington y Beijing.

¿Qué puede pasar en adelante?

Mulino ha declarado que la decisión del tribunal es definitiva y debe respetarse.

Los puertos siguen operando mientras se desarrolla el proceso legal.

Chapman, el ministro de Economía, advirtió que el arbitraje podría tardar años. Mientras tanto, el gobierno se prepara para iniciar el proceso para un nuevo operador de los puertos.