Al menos 55 ghaneses murieron combatiendo por Rusia en Ucrania, dice canciller de Ghana

Al menos 55 ghaneses han muerto combatiendo por Rusia en Ucrania, afirmó el viernes el ministro de Relaciones Exteriores de Ghana, una de las cifras de fallecidos más altas entre varios países africanos cuyos ciudadanos están luchando en la guerra.

El canciller Samuel Okudzeto Ablakwa señaló que 272 ghaneses han sido atraídos a la batalla desde 2022, y que dos de ellos fueron capturados como prisioneros de guerra, al citar información de las autoridades ucranianas.

“Las autoridades ucranianas revelaron que, a partir de su recopilación de inteligencia creíble, han documentado a 1.780 africanos de 36 países que han sido atraídos por redes criminales de trata para unirse a la guerra contra Ucrania”, dijo Ablakwa, quien se encuentra de viaje en Ucrania.

Ghana se suma a una lista creciente de naciones africanas que han expresado preocupación por sus ciudadanos que combaten en la guerra, muchos reclutados mediante estrategias dudosas como empleos lucrativos o capacitación en habilidades.

Un informe de inteligencia de la semana pasada indicó que 1.000 kenianos fueron reclutados para combatir por Rusia tras ser engañados con falsas promesas de empleo. Decenas han sido hospitalizados o están desaparecidos, de acuerdo con el gobierno de Kenia.

Dos nigerianos murieron a finales del año pasado combatiendo por Rusia, aseveró este mes la agencia de inteligencia de Ucrania.

Un grupo de 11 ciudadanos sudafricanos que presuntamente fueron atraídos para combatir por Rusia llegó el miércoles al aeropuerto de Durbán.

En Sudáfrica, la policía investiga a Duduzile Zuma-Sambudla, hija del expresidente sudafricano Jacob Zuma, por su presunta participación en atraer a más de una docena de hombres sudafricanos a Rusia.

“Como gobierno responsable, no podemos hacer la vista gorda ante estas desgarradoras estadísticas. Esta no es nuestra guerra y no podemos permitir que nuestros jóvenes se conviertan en escudos humanos para otros”, sostuvo Ablakwa .

El ministro indicó que el gobierno de Ghana intensificará la educación pública y trabajará para “rastrear y desmantelar todos los esquemas ilegales de reclutamiento en la web oscura” que operan en el país. Agregó que los dos ghaneses capturados habían advertido a los jóvenes que no se dejaran tentar por incentivos financieros para unirse al conflicto.

