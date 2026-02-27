Descarrilamiento de tranvía en Milán deja dos muertos y al menos 40 heridos

Un tranvía se descarriló y se estrelló contra un edificio en el corazón de Milán el viernes, dejando dos muertos y más de 40 heridos, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió en la céntrica avenida Vittorio Veneto, mientras la capital empresarial de Italia acoge sus desfiles de moda y se encuentra entre el periodo intermedio entre los Juegos Olímpicos de Invierno y los Juegos Paralímpicos.

El tranvía número 9, que recorre el centro financiero, debía seguir recto por Vittorio Veneto. Sin embargo, circulaba a gran velocidad cuando se desvió inesperadamente a un cambio de vía de otra línea, saliéndose de su ruta, según un video de Sky TG24.

Las imágenes muestran cómo el tranvía casi volcó de costado al tomar la curva, deteniéndose abruptamente al impactar contra un edificio.

El incidente, ocurrido a lo largo de la céntrica avenida Vittorio Veneto ( Stefano Porta/LaPresse via AP )

El alcalde de Milán, Beppe Sala, sugirió que la causa fue un error humano, al señalar que, al parecer, el conductor no cambió las vías para que el tranvía siguiera recto. Sala describió al conductor como un empleado con experiencia que llevaba apenas una hora en su turno. Pero indicó que se había saltado una parada previa antes que ocurriera el choque, y que será interrogado en el hospital, donde recibe tratamiento por sus lesiones.

Sala confirmó que dos personas murieron —un pasajero del tranvía y otra en la calle. Añadió que ninguno de los demás heridos estaba en condición de riesgo vital.

Decenas de ambulancias, camiones de bomberos y patrullas policiales acudieron al lugar del choque, y los equipos escoltaron a los pasajeros, envueltos en mantas térmicas, para alejarlos de la escena.

ATM, la empresa de transporte público de Milán, informó que estaba cooperando con los fiscales “para establecer con precisión la causa y la dinámica del incidente”.