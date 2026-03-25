Alerta en Canarias tras la “peor tormenta en una década” que causó estragos con inundaciones y evacuaciones

Las Islas Canarias, en España, se vieron azotadas por lluvias torrenciales e inundaciones a causa de la borrasca Therese, considerada la peor tormenta que sufrió la región en una década.

Se declaró el estado de emergencia en todo el archipiélago y se ha desplegado al ejército para ayudar a controlar el caos resultante provocado por las condiciones meteorológicas potencialmente mortales.

Según El País, las autoridades ordenaron la evacuación de barrios enteros, incluidos Los Perez y El Hornillo en Agaete, ante el temor de que un embalse cercano pudiera reventar.

“Nos enfrentamos a circunstancias históricas en cuanto al volumen de precipitaciones y sus consecuencias en el territorio insular”, declaró el presidente del Consejo Insular, Antonio Morales, en una conferencia de prensa el martes.

Según informes locales, las lluvias dejaron más de 700 litros de agua por metro cuadrado de la isla en seis días, lo que provocó un despliegue sin precedentes de personal y recursos de emergencia, incluida la Unidad Militar de Emergencia.

open image in gallery Olas fuertes rompen contra una carretera en el puerto de Arguineguín, en la isla de Gran Canaria, durante la tormenta Therese, el 20 de marzo (Reuters).

Se estima que se vertieron más de 14 millones de metros cúbicos de agua en los embalses de Gran Canaria. Se prevén vientos de hasta 100 km/h.

El miércoles se emitió una inusual alerta roja por condiciones meteorológicas extremas a los teléfonos móviles, advirtiendo que el clima podría representar una amenaza para la vida.

En un video que circula por las redes sociales se ve a turistas británicos pidiendo ayuda desde el techo de un minibús. Se advirtió a los turistas y veraneantes que permanezcan dentro de sus hoteles.

Los servicios de emergencia registraron aproximadamente 300 incidentes a lo largo del día en la isla principal de Gran Canaria el martes, mientras que se notificaron más de 1.500 en el total de las siete islas que conforman el archipiélago.

open image in gallery La gente despeja las carreteras en Cercados de Espino, en la isla de Gran Canaria, tras las fuertes lluvias (Reuters).

Federico Grillo, director técnico de los servicios de emergencia del consejo insular, insistió en que “nadie en ningún lugar del planeta podría haber previsto algo así”.

La presidenta del consejo insular, Rosa Davila, afirmó que no se había visto un fenómeno de esta magnitud en más de 13 años.

Se informaron daños que incluyen el derrumbe del techo de un hotel y el colapso de varias carreteras.

La Gomera, El Hierro y Tenerife tienen alerta amarilla emitida para el miércoles, mientras que en La Palma la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) emitió una alerta naranja por lluvias.

open image in gallery Olas fuertes azotan el Puerto de Mogán ante la mirada de los turistas (Reuters).

Un anciano tuvo que ser rescatado de una zona de difícil acceso en Barranco Hondo tras quedar atrapado en su casa por las inundaciones. Según medios locales, recibió atención médica tras presentar síntomas de malestar.

Decenas de vuelos fueron cancelados o desviados, y todos los aviones que volaban desde Londres, Manchester y Newcastle (Reino Unido) fueron desviados de la región después de que vientos de 117 km/h (73 mph) azotaran la zona el lunes por la noche.

Las clases universitarias en Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna fueron canceladas hasta el martes y el miércoles.

La semana pasada, las islas se vieron azotadas por nieve y fuertes vientos.

Traducción de Olivia Gorsin