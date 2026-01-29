Agencia de manejo de emergencias podría seguir apoyando la respuesta a tormentas invernales en EEUU

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) tendría suficiente dinero para responder a la enorme tormenta invernal que aún afecta a grandes extensiones de Estados Unidos, incluso si se realiza un cierre parcial del gobierno previsto para la medianoche del viernes, dijeron expertos y exfuncionarios de la agencia, a pesar de las advertencias del gobierno del presidente Donald Trump, quien ha indicado lo contrario.

La FEMA tendría entre 7.000 y 8.000 millones de dólares en su Fondo de Ayuda para Desastres, aun si el dinero que el Congreso asignó para el fondo en el proyecto de ley de gastos de noviembre, que puso fin al cierre gubernamental más largo de la historia, expirara el viernes a la medianoche, según dos personas familiarizadas con el tema que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a declarar a los medios sobre el financiamiento de la agencia.

Los expertos afirman que el saldo restante debería ser suficiente para limitar el impacto en la respuesta a la tormenta invernal, al menos a corto plazo.

“Tienen suficiente dinero para la recuperación de la tormenta invernal y cualquier otra cosa que probablemente surja en las próximas semanas”, dijo Sarah Labowitz, investigadora de alto nivel del Carnegie Endowment for International Peace y autora de la base de datos Disaster Dollar, que da seguimiento al gasto federal en desastres.

La FEMA es una dependencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), una de las distintas agencias cuyo financiamiento para el año fiscal 2026 depende de que el Senado apruebe un paquete de gastos que la Cámara ya ratificó. Tras el asesinato de un hombre el sábado en Minneapolis por parte de agentes federales de inmigración, algunos demócratas del Senado exigen restricciones sobre cómo se lleva a cabo la aplicación de la ley de inmigración en cualquier proyecto de ley de financiamiento del DHS, una postura que aumenta la posibilidad de un cierre parcial del gobierno para el fin de semana.

Funcionarios del gobierno de Trump mencionan la tormenta y la respuesta de la FEMA ante ella como una razón para evitar un cierre.

“Estamos en medio de la tormenta invernal que tuvo lugar durante el fin de semana, y muchos estadounidenses todavía están siendo afectados por ella, por lo que, definitivamente, no queremos ver que ese financiamiento caduque”, dijo el lunes a los periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

El DHS no respondió a las solicitudes de comentarios.

Estados aún evalúan el impacto de la tormenta invernal

El Fondo de Ayuda para Desastres financia los esfuerzos de respuesta y recuperación de desastres de la FEMA y paga al personal que trabaja en ellos. Ese trabajo puede continuar a menos que el fondo esté en peligro de agotarse, momento en el cual la agencia comienza a priorizar las misiones más urgentes.

La FEMA apoya las respuestas encabezadas por los estados a la gigantesca tormenta invernal del fin de semana pasado, que dejó sin electricidad a cientos de miles de residentes de varios estados y a la que se atribuyen al menos 80 muertes.

Trump aprobó declaraciones de emergencia para 12 estados, desbloqueando apoyo federal para medidas de emergencia y remoción de escombros. La agencia envió alimentos, agua y otros suministros a varios estados y coordina la ayuda federal de otras agencias, como el Servicio Forestal de Estados Unidos para retirar árboles caídos de las carreteras, y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército para conectar generadores en instalaciones críticas como centros de calentamiento y hospitales.

No se sabe cuántos estados solicitarán declaraciones de desastre mayor después de evaluar los daños, lo que puede ayudar a pagar reparaciones a infraestructuras críticas y asistencia financiera para los hogares afectados a través del Fondo de Ayuda para Desastres.

“La tormenta invernal en este momento no excede la capacidad de las comunidades locales y los estados”, dijo Michael Coen, exjefe de personal de la FEMA en los gobiernos demócratas de Obama y Biden.

El momento del posible cierre también ayuda a aliviar las preocupaciones sobre las arcas de la agencia. “Estamos un poco lejos de la temporada de incendios forestales y huracanes, por lo que no veo un gran impacto a corto plazo en términos de operaciones de la FEMA”, dijo Noah Patton, director de recuperación de desastres en la Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos.

Si ocurre un cierre parcial del gobierno, algunas operaciones de la FEMA no financiadas por el Fondo de Ayuda para Desastres, como la capacidad de redactar o renovar pólizas del Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones, volverían a pausarse como lo hicieron durante el cierre de 43 días del año pasado. Algunos empleados esenciales trabajarían sin paga.

Un cierre prolongado podría poner más presión sobre el Fondo de Ayuda para Desastres, especialmente si la FEMA debe responder a nuevas catástrofes, y podría producir una desaceleración de los reembolsos por desastres pasados. Varios expertos señalaron que esos reembolsos ya se han retrasado debido a una política del DHS que exige que los gastos de 100.000 dólares o más sean aprobados personalmente por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

El proyecto de ley de gastos que ahora está ante el Senado otorgaría al Fondo de Ayuda para Desastres más de 26.000 millones de dólares, así como casi 4.000 millones para varias subvenciones de preparación y seguridad de emergencia de la FEMA.

Mensajes mixtos sobre la FEMA mientras se avecina el cierre

Las advertencias de los funcionarios de Trump sobre la capacidad de la FEMA para ayudar a los estados se producen en un momento en que el propio apoyo de la administración a la agencia está en cuestión. Trump ha planteado repetidamente la idea de eliminar gradualmente la FEMA y a menudo pide que los estados asuman más responsabilidad por los desastres.

Ahora, los funcionarios de Trump parecen utilizar a la FEMA y su importante propósito como una razón para no cerrar el gobierno.

“Este financiamiento apoya la seguridad nacional y las operaciones de emergencia críticas a escala nacional, incluidas las respuestas de la FEMA a una histórica tormenta de nieve que afecta a 250 millones de estadounidenses”, declaró el martes a Fox News la subsecretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin.

Los mayores impactos para la FEMA no provienen de un posible cierre parcial, dijo Coen, sino de las propias políticas de Trump.

“El gobierno ha desmantelado a la FEMA durante el último año”, dijo. “Usar la agencia como justificación para la acción del Congreso es risible”.

A pesar de decir que quiere reformar la agencia, Trump no ha articulado una visión para esos cambios. El lanzamiento en diciembre de un informe largamente esperado de su Consejo de Revisión de la FEMA fue cancelado abruptamente y no ha sido reprogramado.

Mientras tanto, varias políticas del gobierno de Trump han tenido importantes consecuencias para la agencia y los estados, tribus y territorios que apoya, incluidas las salidas de miles de empleados e interrupciones en los programas de subvenciones.

Las disposiciones del proyecto de ley de gastos propuesto apuntan a frenar algunas de esas acciones al limitar la capacidad de la FEMA para pausar subvenciones y capacitaciones y exigir que la agencia informe públicamente el estado de sus reembolsos a los estados por desastres declarados.

Labowitz dijo que algunas de las políticas del gobierno de Trump contribuyeron a que la FEMA no se quedara sin dinero el año pasado, señalando retrasos en las aprobaciones de desastres mayores y reembolsos. “Todo el año pasado estuvieron retrasando el gasto en el DRF”, dijo Labowitz, refiriéndose por sus siglas en inglés al Fondo de Ayuda para Desastres.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.