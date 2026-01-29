Trump afirma que ordenó reabrir espacio aéreo venezolano para vuelos comerciales

El presidente Donald Trump afirma que ha informado a la líder venezolana Delcy Rodríguez que va a abrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela y que los estadounidenses pronto podrán visitar el país.

Trump dijo el jueves que instruyó al secretario de Transporte Sean Duffy y a los líderes militares estadounidenses para que abran el espacio aéreo antes de que termine el día.

"Los ciudadanos estadounidenses podrán ir a Venezuela muy pronto, y estarán seguros allí", indicó Trump el jueves.

A principios de esta semana, la administración republicana notificó al Congreso que estaba dando los primeros pasos para posiblemente reabrir la embajada de Estados Unidos en Venezuela mientras explora la posibilidad de restablecer relaciones con el país sudamericano tras la incursión militar estadounidense que derrocó al entonces presidente Nicolás Maduro.

En un aviso a los legisladores fechado el lunes y obtenido por The Associated Press el martes, el Departamento de Estado dijo que estaba enviando un contingente regular y creciente de personal temporal para llevar a cabo funciones diplomáticas "selectas".

"Estamos escribiendo para notificar al comité la intención del Departamento de Estado de implementar un enfoque por fases para potencialmente reanudar las operaciones de la Embajada en Caracas", señaló el departamento en cartas separadas pero idénticas a 10 comités de la Cámara y el Senado.

Las relaciones diplomáticas entre los dos países colapsaron en 2019, y el Departamento de Estado advirtió que los estadounidenses no deberían viajar a Venezuela, elevando su aviso de viaje al nivel más alto.

El Departamento de Estado aún mantenía el jueves un aviso de viaje para Venezuela en su nivel más alto, "No viajar", advirtiendo que los estadounidenses enfrentan un alto riesgo de detención injusta, tortura, secuestro y más.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.