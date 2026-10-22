Solicitudes de ayuda por desempleo en EEUU están a su nivel más bajo en tres meses

Las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos cayeron a 194.000 la semana pasada, la cifra más baja en tres meses y otra señal de que los despidos siguen siendo reducidos y de que la mayoría de la gente goza de una extraordinaria seguridad laboral.

El Departamento de Trabajo informó que las solicitudes bajaron desde 200.000 la semana anterior.

Las solicitudes de prestaciones por desempleo son un indicador indirecto de los despidos, y los economistas las siguen de cerca porque pueden ofrecer señales sobre hacia dónde se dirige el mercado laboral. En lo que va de año, las solicitudes se han mantenido en niveles históricamente bajos, sin superar nunca las 230.000 en una sola semana.

El promedio de cuatro semanas de las solicitudes, que elimina los altibajos de una semana a otra, descendió a 197.750.

El mercado laboral estadounidense se ha mantenido sólido pese al aumento de los precios de la energía, que ha presionado a empresas y consumidores desde que comenzaron los enfrentamientos con Irán el 28 de febrero. La mayoría de las compañías confía lo suficiente en la economía y en sus ventas como para conservar a sus trabajadores. Al mismo tiempo, la contratación ha sido lenta, lo que ha dado lugar a un mercado laboral de “ni contrato ni despido". El mes pasado, la tasa de desempleo subió ligeramente hasta un 4,2%, que sigue siendo baja.

En lo que va de año, los empleadores —empresas, agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro— han sumado un promedio de 68.000 empleos al mes. Eso supone una mejora respecto al 2025, cuando la creación mensual de empleo promedió 9.700 debido a las altas tasas de interés y las impredecibles políticas comerciales del presidente Donald Trump.

La contratación sigue muy por debajo de los 166.000 empleos mensuales creados en promedio en 2023 y 2024, y de los 491.000 al mes registrados durante el auge de contrataciones de 2021-2022 que siguió a los confinamientos por COVID-19.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.