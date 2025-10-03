Aeropuerto de Múnich cierra temporalmente tras avistamientos de drones en la zona

El aeropuerto de Múnich cerró temporalmente el jueves por la noche tras una serie de avistamientos de drones en la zona, los últimos de los misteriosos sobrevuelos de aviones no tripulados en el espacio aéreo de países de la Unión Europea, dijeron las autoridades.

El control del tráfico aéreo de Alemania restringió los vuelos en el aeropuerto poco después de las 10 de la noche y luego los detuvo por completo, señalaron los operadores del aeropuerto en un comunicado.

Los vuelos con origen y destino en el aeródromo se reanudaron a las 5 de la mañana, indicó Stefan Bayer, portavoz de la policía federal en el aeropuerto de Múnich.

Las autoridades no pudieron ofrecer por el momento información sobre el posible responsable de los sobrevuelos, agregó Bayer.

La web del aeropuerto mostró que a primera hora del viernes despegaron algunos vuelos.

Las autoridades aeroportuarias señalaron que 17 vuelos no pudieron salir, lo que afectó a casi 3.000 pasajeros, mientras que 15 que debían aterrizar allí fueron desviados a otros tres aeropuertos en Alemania y uno en Viena, Austria.

Cientos de pasajeros varados pasaron la noche en catres instalados en las terminales o fueron llevados a hoteles, y se les entregaron mantas, bebidas y comida, reportó la agencia noticiosa alemana dpa.

El incidente fue el último de una serie de misteriosos avistamientos de drones sobre aeropuertos y otra infraestructura crítica de la Unión Europea en varios países miembro.

Por el momento no está claro quién está detrás de estas acciones, pero las autoridades europeas han mostrado su preocupación por la posibilidad de que Rusia sea la responsable. Las autoridades en Moscú rechazaron las acusaciones de participación en los recientes incidentes con aviones no tripulados en Dinamarca.

El mes pasado, funcionarios en Rusia y Bielorrusia, estrecho aliado del Kremlin, reconocieron que algunos drones utilizados en la guerra de Moscú en Ucrania habían entrado en territorio de Polonia, miembro de la UE y la OTAN, lo que provocó una movilización por parte de Varsovia y sus socios en la Alianza que incluyó el despliegue de aviones de combate para derribarlos.

Los sobrevuelos de drones fueron uno de los principales temas de la agenda de una cumbre de líderes de la UE y Europa en Copenhague esta semana. Las autoridades se comprometieron a intensificar las medidas para minimizar y frustrar la amenaza que representan estos aparatos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.