Aerolínea venezolana abre nueva ruta a España, con escala en Colombia, tras suspender sus vuelos

La aerolínea venezolana Laser Airlines anunció el viernes la apertura de una nueva ruta a la capital española, con escala en la ciudad colombiana de Cartagena, luego de suspender sus vuelos directos a España después de que el presidente estadounidense Donald Trump declaró la semana pasada que el espacio aéreo “sobre y alrededor” de Venezuela debería considerarse “cerrado en su totalidad”.

El anuncio de Trump provocó que la mayoría de las aerolíneas locales y extranjeras que operaban rutas hacia y desde el país sudamericano suspendieran temporalmente sus operaciones.

“Laser Airlines informa a sus clientes y aliados comerciales que, debido a la imposibilidad operativa de mantener los vuelos directos entre España y Venezuela, hemos diseñado una alternativa de conexión a través del aeropuerto de Cartagena a partir del próximo miércoles 10 de diciembre de 2025, en Alianza Interlineal con la aerolínea Plus Ultra” de España, indicó la compañía aérea en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, sin dar otros detalles,

Voceros de Laser no estuvieron disponibles de inmediato para un comentario.

Los vuelos de TAP Air Portugal, LAN (Latam), Avianca, Iberia, Air Europa, Plus Ultra, Gol, Caribbean y Turkish Airlines fueron suspendidos unilateralmente desde el 22 de noviembre pasado, mientras las aerolíneas venezolanas Estelar y Laser, citando motivos operacionales de sus proveedores aéreos españoles Plus Ultra e Iberojet, respectivamente, también suspendieron sus vuelos dos días después.

Venezuela acusó a Estados Unidos de emitir la advertencia en un área que no es de su competencia, la Región de Información de Vuelo (FIR, por sus siglas en inglés), el área de control aéreo internacionalmente asignada que incluye el espacio aéreo y marítimo venezolano, así como porciones del mar Caribe.

La aerolínea panameña Copa Airlines, una de las pocas que mantuvo sus vuelos regulares hasta la tarde del miércoles, anunció la noche de ese día la suspensión temporal de todos sus vuelos desde y hacia Caracas para el 4 y 5 de diciembre, luego que pilotos reportaron intermitencias en una de las señales de navegación. Después extendió la suspensión hasta el 12 de diciembre.

Una decisión semejante la adoptó seguidamente la aerolínea colombiana de bajo costo, Wingo, propiedad de la matriz de Copa Airlines.

La Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA, por sus siglas en inglés) advirtió el viernes a los pilotos que tengan “precaución” al volar sobre Venezuela “debido al empeoramiento de la situación de seguridad y la creciente actividad militar” alrededor del país.

La advertencia de la FAA se produjo en momentos de persistentes tensiones por el despliegue desde septiembre de fuerzas militares estadounidenses que ejecutan una serie de ataques contra embarcaciones sospechosas de traficar drogas en aguas internacionales del Caribe y el océano Pacífico, incluidas varias embarcaciones que, afirman, partieron de Venezuela. Más de 80 personas han muerto.

El gobierno de Trump dice que el despliegue naval busca combatir las amenazas de los cárteles de drogas latinoamericanos. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, en tanto, describe el despliegue como un ataque a la soberanía de la nación y parte de un esfuerzo por derrocarlo.

Según la FAA, amenazas no especificadas “podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes”, así como para los aviones que despegan y aterrizan en el país e inclusive para las aeronaves en tierra.