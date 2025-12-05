Organismo internacional para gobernar Gaza será anunciado antes de fin de año, dicen funcionarios

Un organismo internacional encargado de gobernar la Franja de Gaza bajo la próxima fase del alto el fuego previsiblemente será anunciado antes de fin de año, dijeron el viernes un funcionario árabe y un diplomático occidental.

Según el acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos, la autoridad —conocida como la Junta de Paz y presidida por el mandatario estadounidense Donald Trump— supervisará la reconstrucción de Gaza bajo un mandato de dos años de la ONU, el cual es renovable.

Incluirá a una docena de mandatarios de Oriente Medio y Occidente, dijeron el funcionario árabe y el diplomático occidental a The Associated Press, hablando bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar sobre el asunto.

El camino a seguir para Gaza

También se anunciará un comité de tecnócratas palestinos que administrará el día a día de la Gaza posguerra, dijeron ambos. El diplomático occidental, que habló con la AP por teléfono desde El Cairo, dijo que el anuncio sobre esto probablemente ocurrirá cuando Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reúnan más tarde este mes.

El acuerdo de alto el fuego también contempla una Fuerza Internacional de Estabilización para mantener la seguridad y garantizar el desarme de la milicia palestina Hamás, que ha sido una exigencia de Israel.

El anuncio sería un paso significativo hacia la implementación del plan de 20 puntos de Trump para el territorio palestino devastado por la guerra entre Israel y Hamás.

La primera fase del alto el fuego, que entró en vigor el 10 de octubre, está cerca de completarse, aunque Hamás aún debe entregar los restos de un israelí solicitados en el acuerdo.

El funcionario árabe dijo que las conversaciones aún están en curso sobre qué países participarán en la fuerza internacional para Gaza, pero que espera que el despliegue comience en el primer trimestre de 2026.

Un funcionario de Estados Unidos dio un cronograma similar, diciendo que ello podría ser una realidad a principios de 2026. El funcionario habló con la AP bajo la misma condición de anonimato. Axios informó en primera instancia el jueves sobre el anuncio anticipado.

El funcionario árabe dijo que comenzarán "extensas conversaciones" de inmediato con Hamás e Israel sobre los detalles de la segunda fase, lo cual prevé será un asunto complicado.

Se espera que esas conversaciones aborden el tema del desarme de Hamás, un paso al que la milicia palestina aún no ha accedido. El plan también exige que las fuerzas israelíes se retiren de aproximadamente la mitad de la Franja de Gaza que aún controlan a medida que se despliegue la fuerza internacional.

Aún no se ha determinado la financiación para un plan de reconstrucción de la Franja de Gaza. Algunos palestinos han expresado su preocupación por la aparente falta de una voz palestina en el organismo y la falta de una promesa firme en el plan de que eventualmente obtendrán la condición de Estado.

El gobierno de Netanyahu rechaza la creación de un Estado palestino, y el acuerdo mediado por Estados Unidos incluye sólo una disposición vaga de que un camino hacia la condición de Estado puede ser posible si se cumplen ciertas condiciones.

Crece el número de muertos

El viernes, el ejército de Israel dijo que mató a un hombre en el norte de Gaza que se acercaba a sus tropas junto con otro hombre, porque llevaban "objetos sospechosos".

Las fuerzas israelíes también mataron a otro hombre en Cisjordania, otro territorio palestino bajo ocupación de Israel. El Ministerio de Salud palestino indicó que un hombre de 38 años fue abatido por soldados israelíes en el norte de Cisjordania. El ejército israelí dijo que el hombre lanzó una piedra hacia los soldados.

Los asesinatos muestra la persistente violencia en los territorios palestinos, lo que ha alimentado la preocupación de que podría sacudir la frágil tregua de Gaza.

Israel lanzó su ofensiva militar en Gaza después del ataque de combatientes palestinos en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, el cual dejó unos 1.200 muertos. La subsiguiente campaña de Israel en Gaza ha matado a más de 70.100 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza. El ministerio, que opera bajo el gobierno dirigido por Hamás, está compuesto por profesionales médicos y mantiene registros detallados que son considerados generalmente confiables por la comunidad internacional.

Los periodistas de The Associated Press Josef Federman en Doha, Qatar, y Megan Janetsky, en Jerusalén, contribuyeron a este despacho.

