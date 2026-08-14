Actividad de volcán obliga a cerrar aeropuerto en Italia

La ceniza expulsada por el monte Etna en Sicilia ha obligado a cerrar el mayor aeropuerto de la isla italiana por quinto día consecutivo, dejando varados a cientos de viajeros justo en la semana de mayor actividad turística del año.

El aeropuerto de Catania permanecerá cerrado hasta primeras horas del sábado, que coincide con el feriado de Ferragosto, el punto álgido de la temporada de vacaciones de verano en Italia, cuando millones vacían las ciudades y se van a las playas y las montañas.

Aunque la actividad del Etna suele interrumpir los vuelos en el aeropuerto, situado a 30 kilómetros (20 millas) al sur del volcán, esta es la emergencia más prolongada desde 2002.

“La ceniza volcánica puede suponer un gran riesgo para las aeronaves", advirtió Boris Behncke, investigador del Observatorio del Etna del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología. "Puede ser aspirada por los motores y trabarlos. Por eso todo el mundo es tan cauteloso con los aviones cuando hay una emisión de ceniza volcánica”.

El Etna es el mayor volcán activo de Europa. La actividad más reciente ha sido inusual por su persistencia y por las emisiones sostenidas de ceniza. Los vientos del norte han esparcido pequeñas cantidades de ceniza hasta Malta y el norte de África.

“Ha habido muchas interrupciones más cortas —y erupciones más fuertes— en las últimas décadas, pero este episodio es distinto porque la emisión de ceniza desde la cumbre del Etna ha sido mucho más persistente”, explicó Behncke.

El cierre ha obligado a desviar aviones a otros aeropuertos de la isla, lo que ha elevado las tarifas de taxi y los precios del alquiler de autos, según el diario Corriere della Sera. La asociación de consumidores Codacons anunció que presentará una denuncia ante la autoridad de competencia de Italia tras quejas por cobros abusivos.

El operador aeroportuario SAC indicó que se canceló el 36% de casi 2.000 vuelos programados para llegar a Catania del 6 al 12 de agosto, mientras que más de 600 fueron desviados a Palermo, Trapani y Comiso, en Sicilia, y a Lamezia Terme, en Calabria. Durante el fin de semana, los vuelos pudieron salir de Catania, pero el aeropuerto quedó oficialmente cerrado tanto para llegadas como para salidas el lunes. Comiso también cerró brevemente.

La empresa ferroviaria italiana Trenitalia ha añadido seis trenes en la ruta Palermo-Messina-Catania para ayudar a aliviar la presión sobre los desplazamientos.

La federación italiana de agencias de viajes y turoperadores pidió la creación de un grupo de trabajo para coordinar las respuestas a las interrupciones causadas por el monte Etna y señaló que solicitará una revisión de cómo las aerolíneas gestionaron las cancelaciones y la asistencia a los pasajeros.

“Los operadores trabajan las 24 horas para brindar asistencia, gestionar cancelaciones y ofrecer alternativas de viaje, pero no pueden cargar con el peso de carencias estructurales y con responsabilidades de gestión que corresponden a otros”, declaró en un comunicado el presidente de FIAVET, Gian Mario Pilieri.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.