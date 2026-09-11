Accidente de bus turístico deja 5 muertos y 40 heridos en este de Suiza, dice la policía

Cinco personas fallecieron y otras 40 resultaron heridas en un accidente en el que se vio involucrado un autobús turístico en el este de Suiza, dijo la policía el viernes.

El autobús turístico de Países Bajos volcó el jueves por la tarde entre las localidades de Susch y Zernez, en el cantón alpino de Graubuenden, y los equipos de rescate acudieron rápidamente al lugar.

La policía señaló que tres personas permanecían en estado grave en el hospital.

El bus llevaba a 45 adultos a bordo cuando se salió de la carretera y volcó, añadieron las autoridades.

La fiscalía y la policía investigaban la causa del siniestro.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.