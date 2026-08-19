Abre en Florida un museo de medusas, un espacio dedicado solo a estos hipnóticos depredadores

Los depredadores flotantes llenos de tentáculos palpitan y giran en patrones hipnóticos en el oscuro espacio del museo, iluminado principalmente por imágenes proyectadas en las paredes y por la luz resplandeciente de los tanques de agua salada.

Se cree que el museo privado de medusas en Pompano Beach, Florida, justo al norte de Fort Lauderdale, es el primer recinto en Estados Unidos dedicado exclusivamente a estos invertebrados translúcidos, y uno de los pocos espacios de este tipo en el mundo, según la ciudad y los fundadores del museo.

Fue creado por Alex y Yana Yanovsky, quienes crearon acuarios exitosos en Ucrania, incluido su primer museo de medusas en Kiev. La pareja dejó esas instalaciones atrás cuando huyó del país tras la invasión rusa de 2022, explicó la gerente de operaciones Jessica Eisenbarth.

El espacio, que abrió la primavera pasada, es la primera atracción acuática de la pareja desde que inmigró a Estados Unidos, pero les gustaría expandirse.

“Cuando se fueron de Ucrania, se mudaron a Florida y luego de inmediato quisieron compartir aquí su pasión”, afirmó Eisenbarth.

Las medusas han sobrevivido durante más de 500 millones de años, lo que las hace más antiguas que los dinosaurios e incluso que los árboles. Sus orígenes ancestrales forman parte de su atractivo, junto con sus movimientos hipnóticos y pulsantes. No tienen corazón ni cerebro, y están compuestas principalmente de agua, lo que les da un aspecto translúcido.

Yana Yanovsky tuvo la idea del museo de medusas después de notar lo populares que eran en sus otros acuarios.

“Las medusas son algunas de las criaturas más resistentes de la Tierra. Aunque carecen de cerebro, mantienen una red nerviosa simple que les permite responder a su entorno”, señaló Yana en un comunicado proporcionado por la ciudad. “Su movimiento es fascinante, casi meditativo, y desempeñan un papel importante en los ecosistemas marinos”.

Monty Graham, director del Smithsonian Environmental Research Center, afirmó que no le sorprende que alguien haya creado un espacio dedicado específicamente a las medusas. Atribuye al Acuario de la Bahía de Monterey, en California, el haber impulsado la popularidad de las exhibiciones de medusas en acuarios de todo el mundo. El Acuario de la Bahía de Monterey comenzó a exhibir medusas en muestras temporales en 1985 y abrió una galería permanente en 1996.

“Las medusas son geniales; son cosas que la gente no llega a ver de cerca a menos que bucee con tanque de oxígeno”, afirmó Graham. “Así que aquí había esta oportunidad, en un entorno controlado, con escenarios muy hermosos. Activó todos los resortes y cumplió todos los requisitos, y fue algo muy bueno y positivo”.

El Jellyfish Museum, de casi 900 metros cuadrados (10.000 pies cuadrados), alberga alrededor de 20 especies únicas de medusas que se encuentran en aguas de Florida y en otras partes del mundo. Distintas especies pueden rotarse entre los 21 tanques del museo. Algunos ocupantes actuales incluyen ortigas de mar japonesas, medusas luna, medusas moteadas y medusas invertidas, estas últimas, presentes entre los manglares de Florida.

Según la ciudad, las medusas se obtienen a través de socios de acuicultura con licencia.

El espacio está diseñado para transmitir calma y tranquilidad, indicó la gerente general Iryna Pelypkanych. Fue adaptado a partir de una antigua sucursal bancaria de Wells Fargo con unos 100.000 dólares en subvenciones municipales de remodelación comunitaria de la ciudad de Pompano Beach. Los guías enseñan a la gente el papel que desempeñan las medusas en los ecosistemas marinos y la importancia de protegerlas.

“La idea más grande aquí es dejar a la gente con la sensación de que sabe algo más sobre la población de medusas”, manifestó Pelypkanych. “Porque hasta ahora conocemos alrededor de 4.000 especies diferentes que pueden llamarse con ese nombre”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.