Conclusiones de las primarias de EEUU, que pueden ser presagio a las elecciones de noviembre

A medida que llega a su fin la temporada de primarias en Estados Unidos, los votantes demócratas impulsaron a otra candidata progresista al Senado en Florida, mientras que el favorecido por el presidente Donald Trump en ese estado, el representante republicano Byron Donalds, ganó la nominación republicana para gobernador.

Fue un panorama dispar para los titulares de cargos en el estado, donde los esfuerzos republicanos de redistribución de distritos alteraron los mapas del Congreso. Los votantes en Alaska, Wyoming y California también estaban eligiendo a sus nominados, a veces considerando a personas con apellidos idénticos.

Los comicios del martes ayudarán a perfilar las elecciones de mitad de mandato este otoño para determinar el control del Congreso, donde los republicanos tienen una ventaja estrecha.

A continuación, algunas conclusiones de esta ronda de primarias.

Otra progresista derrota a una rival del establishment mucho mejor financiada

Los progresistas lograron una victoria sorpresiva, mientras la batalla entre candidatos nuevos y del establishment se trasladó a un territorio más conservador como Wisconsin, Minnesota y Michigan .

En una gran sorpresa, la legisladora estatal progresista Angie Nixon derrotó con facilidad al teniente coronel retirado del Ejército Alex Vindman, exfuncionario del Consejo de Seguridad Nacional que declaró contra Trump en su juicio político de 2019. Vindman recaudó más de 16 veces lo que Nixon, y Nixon obtuvo menos de 1 millón de dólares.

Ahora ella se enfrentará a la senadora Ashley Moody en una campaña para cubrir los últimos dos años del cargo senatorial de Marco Rubio, hoy secretario de Estado. Moody fue designada por el gobernador Ron DeSantis después de que Rubio renunciara.

Pero en otro duelo en el sur de Florida, el representante Jared Moskowitz ganó la nominación para la reelección en un nuevo distrito favorable a los republicanos frente al organizador sindical y socialista democrático Oliver Larkin.

Donalds se suma a una histórica lista de candidatos negros a gobernador

Donalds, una figura en ascenso en el Partido Republicano, ganó la nominación de su partido para suceder a DeSantis y se sumó a una histórica lista de nominados negros a gobernador en todo el país.

Entre ellos figuran el representante republicano John James en Michigan y Lisa Demuth, quien derrotó al conspiracionista vendedor de almohadas Mike Lindell en Minnesota. Del lado demócrata, David Crowley ganó una primaria por un margen ínfimo frente a una socialista democrática en Wisconsin, y se sumó al fiscal general Aaron Ford en Nevada, al representante estatal Jermaine Johnson en Carolina del Sur y a la exalcaldesa de Atlanta Keisha Lance Bottoms en Georgia.

Bottoms o Demuth podrían convertirse en la primera mujer negra gobernadora del país.

Actualmente solo hay un gobernador negro en la nación: el demócrata Wes Moore, de Maryland, quien busca la reelección en noviembre.

Donalds se enfrentará a David Jolly, un republicano que pasó a independiente y luego a demócrata y quien ganó la nominación demócrata la noche del martes.

Wasserman Schultz gana escaño de Florida

El rediseño republicano del mapa electoral alteró el panorama congresional de Florida, creando algunos enfrentamientos incómodos para los demócratas.

Pero la veterana representante Debbie Wasserman Schultz ganó con facilidad la contienda más polémica, al derrotar a la representante Sheila Cherfilus-McCormick y a otros tres candidatos negros en un distrito del sur de Florida de pluralidad negra. Cherfilus-McCormick había renunciado a principios de este año ante una acusación federal pendiente y la amenaza de sanciones del comité de ética de la Cámara, pero quería recuperar su escaño.

Wasserman Schultz, ex presidenta nacional del partido que busca un 12º mandato en el Congreso, fue la única candidata blanca que competía por representar una zona del condado Broward que ha ayudado a enviar demócratas negros al Congreso desde 1992.

Su decisión de postularse había despertado una profunda animadversión, incluidas acusaciones de un rival de que “nos apuñaló por la espalda”.

Elegida por Trump pierde en una contienda con recién llegados y candidatos marcados por escándalos

Mientras Donalds, respaldado por Trump, salió victorioso, la candidata a la que Trump había apoyado para ocupar su escaño —Catalina Lauf— perdió frente a Jim Schwartzel, propietario de la emisora conservadora de radio hablada 92.5 FOX News.

La contienda había presentado un elenco de personajes parecidos a los de un reality show, incluidos varios que habían pasado tiempo en prisión y un puñado que se había postulado en otros estados.

Entre ellos había dos exlegisladores que buscaban regresar tras salir envueltos en escándalos: el exrepresentante de Carolina del Norte Madison Cawthorn vio su paso por el cargo empañado por repetidas detenciones de tráfico, armas en aeropuertos y una afirmación de que lo habían invitado a una orgía en Washington. El exrepresentante de Nueva York Chris Collins, que renunció antes de declararse culpable de cargos por uso de información privilegiada, cumplió condena en prisión antes de ser indultado por Trump.

Lauf, respaldada por Trump, se había postulado dos veces al Congreso en Illinois. Perdió la primaria de 2020 frente a Jim Oberweis, exsenador estatal, quien también se mudó a Florida y se postuló para el escaño.

Otro candidato, Ola Hawatmeh, se postuló anteriormente sin éxito al Congreso en Nueva York, mientras que Linda Sawyer lo intentó una vez en Michigan.

También en la contienda: John Strand, exactor de televisión, modelo de ropa interior y modelo de portadas de novelas románticas, quien cumplió condena por su papel en el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio.

Pierde republicano Cory Mills tras acusaciones

Mientras los demócratas que ocupaban cargos ganaron sus contiendas, el representante republicano Cory Mills perdió su intento de obtener un tercer mandato frente a Ryan Elijah, exreportero de televisión.

Mills enfrentó una serie de escándalos, incluidas acusaciones de violencia doméstica relacionadas con una exnovia, que él niega. Además, DeSantis y otros funcionarios estatales le retiraron su apoyo.

Trump respaldó inicialmente a Mills en febrero, pero no lo incluyó en una lista de apoyos el lunes.

Candidatos con el mismo nombre

¿Tendrán que lidiar los votantes de Alaska con dos Dan Sullivan en adelante? Aún es demasiado pronto para saberlo.

La boleta de la primaria para la contienda al Senado, que se espera sea una de las más observadas del país este otoño, incluía tanto al senador republicano Dan Sullivan, aliado de Trump que busca un tercer mandato, como a otro candidato también llamado Dan Sullivan.

Los republicanos habían denunciado que el segundo Sullivan —que aparecía en la boleta como “Daniel J. Sullivan Jr.”— era un candidato falso que se postulaba a instancias de los demócratas para causar confusión. Dan J. Sullivan Jr., un maestro jubilado, ha negado esa acusación.

Bajo el sistema de primaria abierta del estado, todos los candidatos aparecen en la misma boleta, y los cuatro que reciben más votos avanzan a una elección general con votación por orden de preferencia. Sullivan, el senador en funciones, y la exrepresentante Mary Peltola, quien se convertiría en la primera senadora nativa de Alaska si gana en noviembre, avanzaron rápidamente el martes, pero era demasiado pronto para definir los otros dos lugares en la boleta de noviembre.

Pierde otra elegida por Trump

Aunque Trump tuvo éxito con Donalds, otra candidata a gobernadora que respaldó perdió su contienda, esta vez en Wyoming. La superintendente estatal de Instrucción Pública Megan Degenfelder fue derrotada por el senador estatal Eric Barlow, veterano de la Infantería de Marina y veterinario de ganado, quien también fue expresidente de la Cámara de Representantes de Wyoming.

Los elegidos por Trump para gobernador han tenido dificultades ocasionales en primarias este año, incluidos Lindell en Minnesota, Randy Feenstra en Iowa, Burt Jones en Georgia y Pamela Evette en Carolina del Sur.

Trump tuvo mejor suerte en la contienda al Senado en Wyoming, donde su candidata, la representante Harriet Hageman, obtuvo con facilidad la nominación republicana para el escaño que queda vacante por el retiro de la senadora Cynthia Lummis.

Participación de grupo proisraelí en una contienda

En el Área de la Bahía de California, los votantes están eligiendo un reemplazo para el representante demócrata Eric Swalwell, cuya renuncia en medio de acusaciones de agresión sexual puso fin a su candidatura a gobernador.

El Distrito 14 de California seguirá bajo control demócrata, ya que la senadora estatal Aisha Wahab y la presidenta de la junta de Bay Area Rapid Transit, Melissa Hernandez, avanzaron desde una primaria especial abierta.

Sin embargo, era demasiado pronto para declarar un resultado la noche del martes, y California es conocida por sus conteos lentos.

La campaña retomó un tema que dominó otras primarias demócratas este año: el gasto externo, en particular de grupos de cabildeo proisraelíes. El super PAC del Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel (AIPAC, por sus siglas en inglés) gastó más de 2 millones de dólares contra Wahab y en apoyo de Hernandez, y otro grupo financiado por el super PAC ha gastado casi 2 millones de dólares en apoyo de Hernandez.

El gasto de grupos proisraelíes pareció resultar contraproducente en la reciente primaria demócrata al Senado en Michigan, donde Abdul El-Sayed salió victorioso pese a que decenas de millones de dólares respaldaron a su oponente, la representante Haley Stevens.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.