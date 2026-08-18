Amazon ampliará entregas de paquetes ligeros con drones a 500 ciudades de EEUU

Millones de personas más podrían recibir paquetes pequeños y livianos de Amazon entregados por drones para finales de año, en virtud de un plan que la empresa anunció el jueves para ampliar los envíos aéreos a zonas suburbanas en casi 500 ciudades de Estados Unidos.

Los clientes podrían recibir las entregas por dron en tan solo 30 minutos, indicó Amazon en un comunicado de prensa. Los drones pueden transportar paquetes de hasta 2,2 kilogramos (5 libras).

El plan intensificará la batalla entre Amazon y Walmart por ofrecer a los consumidores los tiempos de entrega más rápidos. Ambos gigantes dependen de una combinación de drones y repartidores para entregar todo lo que los consumidores piden.

El plan de Amazon ampliaría su operación de entregas con drones a escala nacional hasta alcanzar más de seis veces su tamaño actual, al incorporar cientos de nuevas comunidades, incluidas las áreas metropolitanas de Chicago, Atlanta, Cleveland y Boise. Los drones volarán principalmente en los suburbios, lejos de rascacielos y de aeropuertos importantes que podrían causar problemas.

La entrega con drones crece rápido, pero sigue siendo un factor pequeño

Cientos de miles de paquetes ya han sido entregados por drones de Amazon este año, pero incluso después de esta expansión, esos aparatos seguirán manejando solo una fracción de los cientos de millones de entregas de paquetes cada año. Además de que solo pueden transportar 5 libras, los drones que fabrica Amazon enfrentan innumerables desafíos, desde la cobertura de árboles hasta la arquitectura paisajista y las piscinas inflables, que pueden dificultar encontrar una buena zona de entrega.

También hay obstáculos regulatorios en cada comunidad donde Amazon quiere iniciar operaciones. Las preocupaciones por el ruido también representan un posible desafío.

“Sigue siendo un experimento. Sigue en modo de probar y aprender”, señaló Sucharita Kodali, analista de comercio minorista en Forrester.

La novedad de la entrega con drones podría aumentar los pedidos en las primeras etapas

Al inicio, los consumidores podrían pedir que algo se entregue por dron por curiosidad, pero se ignora con qué frecuencia seguirán usando el servicio, y Amazon todavía está ajustando los aspectos económicos del modelo, señaló Kodali.

El servicio será gratuito para los miembros de Amazon Prime que pidan más de 50 dólares en productos, pero los pedidos más pequeños costarán a los miembros 2,99 dólares. Los no miembros pagarán 4,99 dólares por la entrega con dron.

Los miembros Prime reciben entregas gratuitas, mientras que los no miembros pagan una tarifa fija si el envío es inferior a 35 dólares para la entrega estándar o hasta 12,99 dólares para envíos el mismo día cuando estén disponibles.

Kodali indicó que los drones podrían resultar más útiles para ciertas entregas livianas que se necesitan con urgencia, como medicamentos con receta.

DoorDash y otras empresas de reparto también experimentan con el uso de drones para entregar alimentos y otros productos.

El CEO de Amazon cree que la entrega con drones será parte de la combinación

El director general de Amazon, Andy Jassy, dijo a los accionistas en su carta anual en abril que la empresa ha aprendido mucho al volar drones en 11 sitios en Arizona, Florida, Kansas, Luisiana, Michigan, Nebraska y Texas. En cada ubicación, los drones despegan desde un almacén de Amazon y cubren alrededor de 453 kilómetros cuadrados (175 millas cuadradas), por lo que se necesitan varios puntos de lanzamiento de drones para atender un área metropolitana grande.

“Prime Air ahora tiene un diseño que podrá escalar, planea atender a comunidades con 30 millones de clientes para finales de año y espera entregar unos 500.000 paquetes para finales de esta década (con el objetivo de entregar en menos de 30 minutos)”, escribió Jassy.

Amazon también continúa invirtiendo en sus almacenes, en centros de distribución más pequeños más cerca de los clientes y en su flota de camiones, mientras compite por entregar paquetes en minutos u horas en lugar de hacerlo en días.

Amazon ya está certificada por la Administración Federal de Aviación y ha recibido exenciones para volar drones más allá de la línea de visión de los pilotos. Ha invertido en medidas de seguridad para ayudar a los drones a evitar colisiones con cualquier otra cosa en el cielo mientras realizan entregas.

El gobierno federal ha propuesto una norma que permitiría que más operadores de drones vuelen más allá del horizonte, pero aún no se ha finalizado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.