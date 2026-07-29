Elon Musk quiere impedir una ley que prohíbe generar imágenes de desnudo con IA

La empresa de inteligencia artificial del multimillonario Elon Musk está demandando al estado de Minnesota por una ley pionera que prohíbe la tecnología que permite a los usuarios crear fotos o videos falsos de personas desnudas sin su consentimiento.

El proyecto de ley, conocido como HF 1606, fue promulgado por el gobernador Tim Walz a principios de este año y entrará en vigor el sábado. Prohíbe la “nudificación”, es decir, el uso de inteligencia artificial para alterar digitalmente o generar fotos o videos que hagan que personas reales parezcan desnudas o que realicen actos sexuales sin su consentimiento.

La ley permitirá a las personas representadas en imágenes deepfake interponer una demanda civil y reclamar una indemnización por daños y perjuicios. Las empresas que infrinjan la ley podrían enfrentarse a una multa de 500 000 dólares por cada uso ilícito, con pocas excepciones.

En una demanda presentada el lunes ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Minnesota, la empresa x.AI LLC de Musk, que desarrolló el chatbot Grok, argumenta que la ley es demasiado amplia e infringe la libertad de expresión.

Si bien xAI “no cuestiona el interés de Minnesota en prohibir la difusión de imágenes de desnudos generadas artificialmente de personas reales sin su consentimiento”, argumenta que la ley “va mucho más allá de ese objetivo y expone una amplia gama de discursos protegidos a responsabilidad civil y sanciones gubernamentales”, según la demanda civil.

open image in gallery La empresa x.AI, de Elon Musk, presentó una demanda contra el estado de Minnesota por una nueva ley que prohibiría el uso de tecnologías que permitan a los usuarios crear “deepfakes” o imágenes y videos falsos de personas desnudas o que realicen actos sexuales sin su consentimiento ( AFP/Getty )

La empresa de Musk afirmó que ya prohíbe a los usuarios crear deepfakes de desnudos sin el consentimiento de la persona cuya imagen se muestra. Señaló que anteriormente había presentado demandas contra usuarios que eludían sus exhaustivos sistemas de bloqueo tecnológico para generar dichas imágenes.

Sin embargo, los abogados de la empresa afirman que la nueva ley coartaría los derechos de la Primera Enmienda de los usuarios de Grok. La demanda señala que, si la ley entra en vigor esta semana, x.AI limitaría el servicio para los usuarios del estado.

“Las imágenes satíricas restauradas o las fotografías familiares animadas, así como los proyectos creativos que los usuarios de Minnesota podrían haber realizado editando imágenes con Grok Image, se verán afectados, no porque las políticas de x.AI permitan el mal uso (lo prohíben), sino porque la HF 1606 no deja otra opción a x.AI”, escribió la empresa en la demanda.

La demanda también alega que la definición de “parte íntima” que establece la ley es demasiado amplia y prohibiría las representaciones de hombres sin camisa, personas en traje de baño y otras partes del cuerpo “que se muestran habitualmente en público”, yendo “mucho más allá de lo que una persona común consideraría ‘desnudez’”, según afirma la denuncia.

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, quien figura como demandado en la demanda, escribió en una declaración en X que estaba preparado para defender la ley.

open image in gallery La empresa de Musk solicita al tribunal que declare inconstitucional la ley, que entraría en vigor el sábado ( Reuters )

“Utilizar la IA para generar imágenes de personas desnudas contra su voluntad es espantoso. Hay muchos debates importantes sobre la IA, pero este no es uno de ellos. La desnudez generada por IA priva a la víctima de su dignidad y podría causarle un daño inmenso en muchos sentidos”, escribió Ellison. “Nos vemos en los tribunales”.

Walz, el gobernador del estado, añadió: “Nos vemos en los tribunales, cretino”.

La empresa de inteligencia artificial de Musk está pidiendo al tribunal que declare la ley inconstitucional y emita una orden que impida al Estado promulgarla.

En diciembre, el gobierno de Trump anunció que impediría a los estados crear sus propias regulaciones sobre inteligencia artificial. A principios de este año, el Gobierno anunció un “marco legislativo nacional integral” para regular esta tecnología.

Traducción de Olivia Gorsin